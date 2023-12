Nuevos testimonios ponen en la mira a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte y sus grandes influencias para elegir a prefectos y subprefectos. Según declaraciones de allegados, el familiar directo de la mandataria sí tendría injerencia en el actual gobierno.

El personaje clave en esta investigación es el director de Gobierno Interior, Jorge Ortiz, quien habría realizado “coordinaciones” con Nicanor para elegir a los más de 186 perfectos en todas las provincias del Perú.

Teo Berrut es una pieza clave en esta investigación y es que, según cuenta, Nicanor Boluarte tiene la última palabra para elegir a estos prefectos. Cuarto Poder accedió a su testimonio en donde contó cómo es que se realizan estas coordinaciones y elecciones.

“Cuándo usted estuvo aquí, ¿qué le dijo el señor Ortiz sobre elección de prefectos y subprefectos? Dijo que la primera palabra la tiene la presidenta de la república Dina Boluarte y la última palabra para la elección la tiene el señor Nicanor Boluarte Zegarra” manifestó Berrut a Cuarto Poder.

LEA TAMBIÉN: César Vásquez defiende designación de amigo de Nicanor Boluarte en secretaría del Minsa

¿Quién es Jorge Ortiz, director del Gobierno del Interior?

Jorge Ortiz asumió la dirección general de Gobierno Interior, adscrita al Ministerio del Interior, el 28 de diciembre del 2022, apenas ingresaba el gobierno de Dina Boluarte.

Como director de Gobierno Interior, tiene la labor de supervisar a los 26 prefectos regionales, 186 subprefectos provinciales y 1396 subprefectos distritales desplegados en todo el Perú. Sin embargo, las sospechas crecen por los intereses de Nicanor Boluarte para elegir a prefectos y subprefectos.

Confesiones de Berrut

Teo Berrut es un testigo de excepción que a través del mencionado dominical ofreció dar su testimonio ante fiscales y jueces de ser necesario. Este sujeto conoce muy de cerca a Dina Boluarte porque fue su consejero espiritual desde la campaña presidencial, pero también como dirigente de bases que movió a la gente en momentos claves tras la segunda vuelta electoral.

En mayo de este 2023, Teo Berrut se sentó en el despacho del director de Gobierno Interior, Jorge Ortiz, quien le propuso un cargo, siempre que llevara el visto bueno del doctor Nicanor, como llaman al hermano de la jefa de Estado.

Según Teo Berrut, Nicanor Boluarte desde el 2022 con Dina Boluarte como vicepresidenta y este 2023 ya como presidenta del país, usó políticamente a prefectos y subprefectos para recabar las firmas para inscribir a su proyecto partidario Ciudadanos por el Perú, CPP, ante el JNE.

Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte, es investigado por la fiscalía. (Foto: Jorge Cerdán)

Personajes involucrados

Teo Berrut acusó no solo al director de Gobierno Interior, Jorge Ortiz, de actuar en complicidad con Nicanor Boluarte, sino que también entrega pruebas concretas sobre personajes como este subprefecto de Ventanilla, Richard Melendres, quien fue nombrado en el cargo de subprefecto en agosto pasado.

Los chats partidarios (conversaciones en WhatsApp) de Nicanor Boluarte ponen en evidencia a más funcionarios públicos como la subprefecta de Independencia, Diana Quispe.

En ese chat grupal Comité Ciudadanos por el Perú, creado por el propio Nicanor Boluarte, el 25 de abril pasado, el hermano presidencial hizo una invitación, una convocatoria para un encuentro partidario. Sin embargo, cuando fue consultada por estas reuniones, la funcionaria aseguró que no conoce al hermano de la presidenta.

“Esto es totalmente falso y no tengo nada que declarar. No tengo nada que declarar porque al señor no lo conozco y no tengo nada que declarar”, expresó para las cámaras de Cuarto Poder.

LEA TAMBIÉN: Secretario general del ministerio de Salud cuenta con informe desfavorable de la Contraloría

Otro personaje activo en los chats grupales de Nicanor Boluarte, donde se reparten idearios partidarios y hasta fichas de afiliación, es la subprefecta de Puente Piedra, Dinela Canta. Pese a las pruebas, ella negó conocer a Boluarte.

“Desconozco, en todo caso, no puedo opinar del tema porque estoy dedicada a mi trabajo”, señaló.

De acuerdo al informe periodístico, se tendrá que investigar las injerencias del hermano de Dina Boluarte sobre la elección de prefectos y subprefectos.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.