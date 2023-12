Nuevas revelaciones y relaciones aparecen en el caso de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, quien está siendo vinculado por su cercanía con José Perales Avendaño, un conocido dirigente y actual presidente de Caja de Protección de los Canillitas.

Según el informe periodístico de Cuarto Poder, Boluarte está manteniendo reuniones con el administrador de este importante gremio que llega a recibir un subsidio estatal de más de S/ 3 millones, dinero que no está siendo fiscalizado por ninguna entidad gubernamental.

Perales es actualmente el Presidente de la Caja de Protección y Asistencia Social de los Canillitas. Una entidad que brinda ayuda a los vendedores de periódicos, el cual llama la atención su participación junto al hermano de la presidenta del Perú.

De acuerdo el programa Cuarto Poder, Perales llegó a ese puesto, gracias a la cercana relación con el poder de turno. Fue Eladio Robles, conocido vendedor de periódicos, quien comentó que esta persona influyente es Nicanor Boluarte.

Nicanor Boluarte y su cercanía con presidente de la caja de canillitas del Perú.

LEA TAMBIÉN: Denuncian que hermano de Boluarte se reunió con proveedores y un alcalde que fue beneficiado

Amistades peligrosas

La amistad entre José Perales y Nicanor Boluarte nació en el 2016, según Eladio Robles. Cuando Boluarte fue viceministro de trabajo en el gobierno de Ollanta Humala. Era, en ese momento, el segundo de Daniel Maurate quien volvió a ser el jefe de dicha cartera en el Gobierno de Dina Boluarte.

Por esas fechas, Eladio Robles fue elegido por el gremio de canillitas para ser su representante en la Caja que administra el dinero que les brinda el Estado. Fue Nicanor Boluarte quien dio el respaldo político para que logre ese puesto. Sin embargo, con el tiempo, Robles se dio cuenta de que ese “espaldarazo” no fue gratis.

El pedido de Boluarte se cumplió y Carlos Aquiño Gomero fue nombrado gerente general de la Caja. Según el dominical, él es un viejo amigo de los hermanos Boluarte y es, también, un hombre que tuvo varios contratos con el Estado.

En el 2015 dio servicios por montos menores, pero todo cambió desde el año pasado cuando dio servicios al Ministerio de Defensa por la suma de 36 mil soles. Y este año, con Dina Boluarte como presidenta, sumó hasta octubre pasado, 49 mil 500 soles.

“En determinada oportunidad me pidió, cuando ya salió del gobierno de Ollanta. (...) me dice: Robles, nuestro amigo Nicanor (Boluarte) está pateando lata, no tiene chamba (...) Ya en determinado momento me enteré de que el señor Aquiño le había creado una consultoría sin autorización mía ni del directorio”, expresó Eladio Robles a Cuarto Poder.

(Foto: Archivo GEC)

Enrique Vilchez

En esta investigación también saltó en nombre de Enrique Vílchez, en la actualidad es secretario de la Presidencia. Ahora despacha directamente con Dina Boluarte, pero antes fue asesor de la gerencia general de la Caja de Canillitas del Perú que gestiona José Perales, amigo cercano de Nicanor Boluarte.

Nuevas revelaciones

De acuerdo al informe periodístico, cuando Dina Boluarte llegó al poder, José Perales ocupó el cargo que durante tiempo buscó. Fue presidente de la Caja de los canillitas, en esa época recibía cerca de S/ 1 millón 50 mil al año de subsidio.

Sin embargo, cuando Perales llegó a la caja en julio del 2022, ya que el gobierno de Perú Libre descongeló un dinero pendiente a favor de la caja, y ahora eran S/ 2 millones 300 mil adicionales al millón de soles que antes recibían los que están bajo la administración del amigo de Nicanor Boluarte.

No hay fiscalización

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó al dominical que ellos solo se limitan a entregar el subsidio. La mesa de directorio de la Caja de los canillitas está conformada por tres instituciones: el Ministerio de Trabajo y la Beneficencia de Lima, que tampoco controlan los gastos.

El tercer miembro es el representante de los canillitas: José Perales, quien pese a la insistencia del periodista no quiso responder sobre la administración del dinero que recibe mes a mes.

Además, según la Contraloría informó que con respecto a este tipo de subsidio, se advierte que hay “inconsistencias que generan el riesgo de que los recursos transferidos no han sido utilizados para el fin que fueron asignados”.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.