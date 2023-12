El último domingo Panorama reveló que el secretario general del Ministerio de Salud, Juan Enrique Alcántara Medrano, es amigo de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

En el reportaje se da cuenta que asumió dicho cargo el 16 de octubre de este año, pese a que tiene abierto un proceso.

El hoy secretario general del Minsa aceptó conocer desde hace años a Nicanor Boluarte, una relación que, al parecer, le sirvió, según el reportaje, para tener importantes cargos desde que Dina Boluarte fue electa.

“Nos conocemos hace años (aproximadamente) unos 8 años“, respondió, al ser consultado por Panorama, pero al percatarse de que lo estaba grabando cambió su actitud.

Al respecto, el ministro del sector, César Vásquez, defendió la designación de Alcántara en el Minsa al señalar que tenía conocimiento de su perfil.

“Teniendo conocimiento de su perfil y lo que necesitaba para fortalecer el trabajo de la institución yo lo he invitado. No hay recomendaciones, es una decisión. La presidenta (Dina Boluarte) no interviene en las designaciones, nos da la absoluta libertad para nosotros escoger a nuestros funcionarios”, dijo a Canal N.

En ese sentido, reiteró que como ministro de Salud escoge a los mejores funcionarios para el sector y resaltó que Alcántara Medrano le viene dando resultados.

“Yo trato de escoger a los mejores. Él cumple con el perfil, hasta ahora está dándome resultados y no tendría por qué descalificarlo porque haya conocido a alguien en su vida”, apuntó.

Respecto a Nicanor Boluarte, el ministro descartó que este haya tenido influencia en la designación de dicho funcionario.

“Ratifico que no hay ninguna injerencia, participación y ningún nivel de intervención por parte del señor Nicanor Boluarte para esta designación”, remarcó.

Según dijo, no conoce al hermano de la presidenta y aseguró que nunca recibió un mensaje o llamadas por terceros.

“(Juan Alcántara) es un funcionario de mucha experiencia y en el mundo de la gestión pública nos conocemos todos”, aseveró.

César Vásquez negó que Nicanor Boluarte tenga algún grado de influencia en las designaciones del Minsa.

Una relación de larga data

De acuerdo al reportaje de Panorama, Alcántara Medrano trabajó en el Ejecutivo hasta el 2018, precisamente en el ministerio de Trabajo, donde Nicanor Boluarte era el viceministro en tiempos de Ollanta Humala.

Según su declaración jurada, ingresó a trabajar en noviembre del 2015, y se mantuvo hasta enero del 2018.

Luego, en septiembre del 2021, Alcántara Medrano volvió al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), donde Dina Boluarte era la ministra. El cargo de confianza que obtuvo fue el de jefe de la oficina general de Asesoría Jurídica.

Pero, para ese entonces, en noviembre de ese mismo año, la Contraloría emitió un informe en el que se señaló que el actual secretario general del Minsa tenía responsabilidades penales por su actuación cuando fue alto funcionario de la municipalidad de Breña, en el 2019.

Sin embargo, la presidenta lo designó subsecretario general de Palacio de Gobierno en enero de este año. Cuatro meses duró en el cargo porque, en abril, lo pasaron al Ministerio de Justicia y ocupó el puesto de director general del Pronacej. Allí estuvo hasta el 16 de octubre de este año, fecha en la que asumió la secretaría general del Minsa.

