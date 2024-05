De acuerdo al estudio, en las plataformas Guru, Freelancer.com, Workana, PeopleHour y Toptal se concentran al menos 9,400 freelancers peruanos que ofrecen sus servicios por este medio. Además, precisan que la mayoría de este grupo ingresaron a este negocio a partir del 2019.

Javier Sánchez, outreach manager de Minty Digital, explica que los profesionales peruanos le están sacando provecho al trabajo remoto y generando ingresos adicionales brindando servicios a otras compañías de manera independiente. “Trabajar como freelancer pudo haber surgido de las dificultades económicas de la pandemia, pero, este suceso pasó y la oferta ha seguido subiendo, por lo que se pudiera decir que ha sido una opción que muchos utilizan a tiempo completo, y, es el principal medio de trabajo e ingresos de miles de peruanos”, acotó.

Por su parte, el profesor de Marketing de la Universidad del Pacífico, Freddy Linares, indicó que la mayoría de freelancers están optando por difundir sus servicios por estas plataformas porque sirven de facilitadoras con sus clientes. Además porque les da la tranquilidad que el pago se hará efectivo una vez se complete el proyecto pactado.

¿Cuánto cobran los freelancers peruanos?

En base al estudio, la tarifa media por hora de los freelancers latinoamericanos es de US$ 17, posicionándose a los argentinos como los más caros de la región con US$ 25. Si bien este monto llega a ser más del doble a la de sus países vecinos, aún está por debajo de los US$ 40 que cobra Estados Unidos y Reino Unido.

“Los freelancers latinos pueden cobrar mucho menos y eso los hace más competitivos. Y, para empresas extranjeras es, a su vez, un ahorro astronómico”, complementa el representante de Minty Digital.

En detalle, los freelancers peruanos cobran en promedio US$ 10 la hora, siendo la tarifa más económica de la región, al igual que Colombia (US$ 10). Sin embargo, son los que mejores calificaciones tienen por parte de sus clientes con una puntuación de 4.94 de 5. Además de ello, son de los pocos países con mayor actividad en América Latina.

Así, al ser uno de los precios más accesibles del mercado, la mayoría de los clientes de los freelancers peruanos son extranjeros, siendo Estados Unidos, Canadá y Reino Unido los que más solicitan sus servicios. A criterio de Sánchez, es muy probable que los precios suban a medida que la demanda se vaya incrementando.

Linares por su parte, puntualiza que el pago se da mediante dos formas: por hora o por proyecto realizado. Asimismo, comenta que si bien cada persona es libre de determinar el precio de sus servicios, las plataformas les dan una referencia de lo que se está cobrando los demás freelancers..

¿Qué servicios ofrecen los freelancers?

Más de la mitad de los freelancers peruanos (52%) ofrecen el servicio de diseño gráfico, multimedia y arquitectura. En esta categoría, la tarifa media se ubica por encima de la región (US$ 16) y llega a los US$ 20 por hora, solo por debajo de México que cobra US$ 24. En ese rubro la mayor demanda se centra en diseño gráfico y visual, modelado 3D, animación y gráficos y producción de video y cine.

De otro lado, un 33% de los peruanos son profesionales informáticos, web y de software con un precio medio de US$ 18 la hora. Mientras que un 4% se dedica a la redacción de contenidos. La tarifa para este servicios es de US$ 8, por debajo del promedio de América Latina (US$ 10) e inferior de los US$ 30 que cobran los argentinos.

Finalmente, un 2% de los freelancers nacionales son profesionales administrativos y la tarifa media es de US$ 24 la hora, el doble del promedio de la región (US$ 12). Además, obtienen una calificación perfecta de 5 puntos en estos servicios. Lo que más se requiere es introducción de datos, ejecutivos de tratamiento de datos, expertos en Excel, especialistas en atención al cliente, asistentes virtuales, entre otros.

SOBRE EL AUTOR Christian Alcalá Comunicador social licenciado en la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente redacto para la sección de negocios del diario Gestión.