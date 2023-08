El mercado laboral se ha transformado significativamente en los últimos años, no solo por modelos cada vez más atractivos para las empresas y los trabajadores, como el teletrabajo y el trabajo remoto, sino por el cambio generacional que muchas compañías ya están experimentando.

Los talentos tienen nuevas preferencias relacionadas con el trabajo. De acuerdo con una reciente encuesta realizada por Deloitte para la Generación Z (personas que nacieron entre 1990 e inicios de los 2000), las principales razones para permanecer en un trabajo son el balance, la flexibilidad, las oportunidades de aprendizaje y desarrollo, así como el salario y los beneficios. Lo anterior contrasta con los intereses de generaciones pasadas, que anteponen la estabilidad y la seguridad.

En ese sentido, el freelance, una figura novedosa y atractiva para el mercado laboral en la que trabajadores independientes ofrecen servicios específicos durante periodos de tiempo determinados, ha adquirido una gran popularidad debido a que les permite a los independientes tener autonomía y flexibilidad para realizar sus labores, y así gestionar su tiempo y productividad al punto de poder tener relación con una o varias compañías en simultáneo.

Ante el crecimiento de este modelo de contratación, y con el propósito de ayudar a aquellos que quieren lanzarse al mundo freelance, Deel, la empresa global de recursos humanos, creó una breve pero efectiva guía para quienes quieren tener éxito en su trayectoria hacia la autonomía laboral.

¿Por qué ser freelance?

Alcanzar la independencia, organizar el tiempo, mejorar las oportunidades económicas, diversificar los ingresos y tener flexibilidad horaria, son algunas de las razones que impulsan a los trabajadores a ser independientes. Sin embargo, ser freelance es también la oportunidad de conectar con nuevas culturas y ampliar la red de contactos, pues muchas de las ofertas de este tipo son remotas y las publican empresas ubicadas en el extranjero.

De hecho, según datos de Deel, la contratación de profesionales latinoamericanos en empresas estadounidenses ha crecido en un 50% en 2023. Y Colombia se ha posicionado como el tercer país más atractivo de América Latina para contratar talento desde el exterior. Por esa razón, es una gran experiencia para quienes quieren aprender y/o perfeccionar un idioma o globalizar su carrera.

¿Cómo conseguir clientes? En búsqueda del mercado ideal

Es importante identificar cuál es el mercado de preferencia y qué tipo de compañías requieren de las habilidades y servicios que el trabajador independiente puede ofrecer. Si bien el sector de tecnología es el más solicitado, de acuerdo con Deel, también existe una alta demanda en social media, ingeniería, consultoría, comunicaciones, marketing, entre otras áreas.

Asimismo, hacer uso de herramientas digitales para posicionarse entre la diversidad de talento freelance, es la clave para marcar la diferencia. Por esa razón, es necesario consolidar una marca personal, una página web, un perfil en redes sociales o un blog con todo el portafolio de servicios, de modo que se visibilicen las habilidades y diferenciales que el trabajador ofrece.

Tarifas y otros errores

Determinar el valor del trabajo propio es uno de los principales retos que tiene un freelance. De hecho, es uno de los errores más frecuentes para quienes inician en este modelo, pues suelen infravalorar su gestión.

Por lo anterior, se hace importante calcular adecuadamente los gastos obligatorios, laborales y personales para pedir un monto justo. No obstante, plataformas como Deel ofrecen herramientas funcionales como Salary Insights, que permite a las compañías ver el promedio de salarios por roles y sectores y ofrecer ofertas más competitivas.

Las oportunidades son muchas. Por ejemplo, según Talent un ingeniero contratado por una empresa en Colombia puede ganar entre US$ 5,000 y US$ 12,000 anuales. Es decir, un salario promedio de US$ 8,500. En contraste, un profesional en ingeniería contratado en el exterior puede ganar hasta US$ 74,000 al año.

¿Cuánto debo trabajar?

Uno de los errores más comunes de los freelancers es comprometerse con más proyectos de los que realmente pueden manejar. Esto genera que, además de desgastar la relación con los empleadores por posibles incumplimientos, sufran presión y estrés innecesarios.

Por esa razón, se hace importante organizar la jornada de trabajo, planear, priorizar y distribuir el tiempo de manera inteligente, para tener un mayor control de las actividades y, por supuesto, cumplir a cabalidad con los objetivos.

“El talento nacional se sigue consolidando ante las empresas globales, según el más reciente Reporte Anual del Estado de la Contratación Global”, resaltó Michelle Cascardo, gerente de Desarrollo de Negocio en Habla Hispana para Deel.