El amigo de Dina y Nicanor Boluarte Zegarra fue contratado para realizar las famosas “pausas activas” en el llamado Programa “País” del Ministerio de Inclusión Social, cartera que lideró la jefa de Estado antes de llegar a Palacio. Es decir, era el encargado de realizar los talleres de ejercicios para los trabajadores.

Panorama conversó con Víctor Hugo Torres Merino, para conocer detalles de su Servicio especializado de un capacitador en Gimnasia Laboral.

“Soy especialista, que queda claro esto, yo especialista en Gimnasia y atletismo, ojo. Y la contratación se dio por pausas activas, si ustedes saben lo que son pausas activas es lo que es la gimnasia laboral”, explicó.

Por estas rutinas de ejercicios, con música, se realizaron tres órdenes de servicio que en total costaron a todos los peruanos S/ 35 mil, detalló Panorama.

La Contraloría advirtió una serie de irregularidades que tuvieron estas contrataciones, entre ellos, que solo se cumplió con 4 de 7 talleres presenciales.

Al respecto, Torres Merino, precisó que el TDR indicaba solo cuatro. “Se realizaban 14 sesiones a la semana. En un día hacíamos hasta siete, en todas las oficinas del Midis, no solo para Programa País”, dijo.

Al consultarle si tiene contacto con la presidenta de la República, indicó que ni siquiera por WhatsApp.

“Creo que el año pasado, no recuerdo, me saludó para mi cumpleaños. Ya no. Coyunturalmente yo le auguro que tenga una buena gestión el gobierno”, mencionó.

Cabe precisar que la cercanía de Torres Merino con los Boluarte Zegarra lo ha llevado a incluso a ser fundador, junto a Nicanor Boluarte, el partido político “Ciudadanos por el Perú”.

“Yo no tengo ningún cargo, soy parte de los fundadores, estuve como tesorero, haciendo un almuerzo y con eso nos mantenemos”, contó.

