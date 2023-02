Tras el entrampamiento de la propuesta para adelantar las elecciones generales a octubre de este año, desde las bancadas de izquierda demandaron la pronta renuncia de la presidenta Dina Boluarte para que, de esta manera, el titular del Parlamento, José Williams, pueda asumir temporalmente las riendas del Ejecutivo y convocar de inmediato a los comicios.

Al respecto, Boluarte reiteró nuevamente que no piensa renunciar al cargo. Desde Arequipa, la mandataria recalcó que su eventual dimisión en el cargo no ayudará a solucionar la crisis, tal como señalan algunos grupos parlamentarios.

“Mi renuncia no termina la crisis, mi renuncia no acelera absolutamente nada, ni siquiera el espacio de tiempo para poder convocar a unas elecciones adelantadas. No nos vamos a detener en esa situación. Que el Congreso y la comisión (de Constitución) resuelvan lo que tengan que resolver”, indicó en diálogo con la prensa.

Boluarte cuestionó el hecho que en reiteradas oportunidades las bancadas de izquierda y un sector de los manifestantes exijan su renuncia. A su juicio, buscan generar una crisis sobre otra.

“Respecto a mi renuncia, yo ya he dicho siempre no es la gran mayoría que lo pide, sino es un grupo de estos señores que generan las protestas en la calle, sobre todo, de las bancadas de izquierda, que hasta ahora no se entiende cuál es su propósito de pedir mi renuncia. Si viniese otro presidente, ya que no quieren ni que sea José Williams (titular del Parlamento). O sea, sobre la crisis generan mas crisis. Quieren que se renueve la Mesa Directiva; es decir, a estos señores de la bancada de izquierda radical no se les entiende y nosotros no nos vamos a detener”, criticó.

En otro momento, la presidenta negó que haya tenido un silencio frente al bloqueo de la propuesta para adelantar las elecciones. Recordó que su Gobierno ha presentado dos iniciativas sobre el tema, que fueron desestimadas. En ese sentido, pidió una reflexión al Congreso.

“En consecuencia, la reflexión, creo yo, está en el Congreso, sobre todo, en la comisión de Constitución, que debe analizar eso y nosotros como Gobierno tenemos que hacer gestión, gobernar”, manifestó.