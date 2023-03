Un día después de que se conocieran las declaraciones de Maritza Sánchez, quien en Cuarto Poder reveló que Dina Boluarte habría recibido dinero del exasesor de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, y de otros empresarios para su campaña en los comicios del 2021, la presidenta rompió su silencio y negó dichas afirmaciones.

“Lo que la señora (Maritza Sánchez) dijo en un medio de comunicación, el domingo por la noche, de todo lo que dijo lo único cierto es que ella y Henry Shimabukuro fueron enviados por Pedro Castillo. Todo lo demás es falso, todas las personas que han estado en mi entorno, excepto esas personas, no han recibido y no he recibido un solo sol de absolutamente nadie”, indicó a la prensa, tras negar cualquier reunión con Shimabukuro.

También afirmó que retiró a Sánchez y a Shimabukuro de las actividades de la campaña electoral, al señalar que no eran personas idóneas.

Sin embargo, unos audios y chats, difundidos por el portal de investigación El Foco, desbaratarían este argumento y confirmarían las coordinaciones entre Boluarte y Sánchez en la campaña, así como una reunión entre la actual presidenta y el exasesor de Pedro Castillo.

“Maritza, hola. Mañana temprano, por favor, coordina con la señora María Rosales. Ahí te estoy mandando el programa que se va a llevar a cabo en la ciudad de Cusco. Coordina respecto de los pasajes, si va a brindar hotel o cómo es eso. ¿Ya? De manera muy sutil, con suma delicadeza… Te voy a agradecer. Gracias”, dice Boluarte en un audio de WhatsApp mandado a Sánchez, el pasado 22 de junio del 2021.

Luego de mandar el audio, la presidenta le escribió a Sánchez: “Maritza buen día. Con la señora María Rosales, pregúntale sobre mis pasajes y hospedaje para los días del evento en Cusco. Hazle la pregunta sobre la seguridad. Si te dice que pueden cubrir, en ese caso hay que coordinar con (Jhon) Janampa seguridad de Cusco. Me avisas, gracias”.

De acuerdo al portal El Foco, María Rosales era la secretaria técnica de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR). La entonces candidata a la vicepresidencia de la República, por Perú Libre, fue invitada a un evento de dicha institución, no obstante, pidió que se le pague su pasaje aéreo y hospedaje para asistir al cónclave.

La foto y la reunión con Shimabukuro

En el informe también se hace hincapié en un chat enviado por Sánchez a Boluarte, el pasado 23 de junio. En la conversación la exasesora de la presidenta le envió una foto en la que aparece Shimabukuro.

“Doctora recién supimos que era el cumpleaños de la señora Maritza, mi tocaya… Henry quiso traerle un pastel”, le escribió Sánchez a Boluarte, en alusión a Shimabukuro.

Según dicho medio de comunicación, se trataba de la celebración de una de las personas que ayudaba a la mandataria en la campaña de Perú Libre. Shimabukuro habría costeado parte del agasajo.

Boluarte respondió a Sánchez con el siguiente mensaje: “Uy sí, si mañana la ves, salúdamela”.

Siete días después, en otra conversación, Sánchez le informa a Boluarte que se encontraban en el velorio de Sacarías Meneses, un activo militante de Perú Libre que falleció en plena campaña presidencial. A la 1:47 de la madrugada, Sánchez le escribe a la presidenta:

MARITZA SÁNCHEZ (MZ): Doctora, para su conocimiento, acaba de llegar el colega Pedro (Castillo). Seguimos aquí acompañando un rato más.

DINA BOLUARTE (DB): Excelente.

MZ: Pedro Castillo se acaba de retirar.

A las 2:37 p.m., Sánchez vuelve a comunicarse con Boluarte. Esta vez para informarle de sus próximas reuniones del día. Una de ellas, con el propio Shimabukuro.

MZ: Doctora, buenas tardes. Solo como recordatorio a las 4:00 p.m. la señora Linda Lerna la visitará en el local de la avenida Bolivia / Por otro lado, Teo (Berrú) solicita: 1. Cita para saludos y felicitaciones de 6 alcaldes de Condorcanqui, 6 alcaldes de Cajamarca para hoy o mañana”. 2. Reunión dirigentes de Banco de la Nación.

DB: 6 pm Teo / 5:30 Henry

MZ: Ok, doctora.

“Henry” sería Henry Shimabukuro.

El Foco se comunicó con Palacio de Gobierno para saber si Boluarte sostuvo una reunión en privado con Shimabukuro, a lo que desde el despacho presidencial respondieron lo siguiente: “No se ha reunido con él en privado”.

También le consultaron si Boluarte pidió a Sánchez durante la campaña que solicite viáticos o gastos de alojamiento para viajes a provincias, a lo que Palacio respondió: “La señora Maritza Sanchez no ha sido su asistenta personal y no le ha pedido que consiga nada”.

