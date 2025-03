De esta manera, Santiváñez, cuya gestión fue objeto de diversas críticas, dejó el máximo cargo en el Ministerio del Interior, sector que se ha convertido en una “papa caliente” en medio de la creciente ola de inseguridad que atraviesa nuestro país.

Pese a que la presidenta Dina Boluarte tiene un plazo de 72 horas para designar a su séptimo ministro del Interior en lo que va de su gestión, parece que se tomará su tiempo. Así lo dejó entrever la ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, tras precisar el último sábado que la mandataria está en proceso de evaluación de opciones.

Pese a ello, se han difundido diversos rumores sobre los candidatos que viene evaluando el Ejecutivo para ocupar la cartera del Interior: desde los actuales viceministros César Guardia (Orden Interno) y Julio Díaz (Seguridad Pública) hasta uno de los actuales ministros, entre ellos, Eduardo Arana (Justicia).

Sin embargo, con el pasar de las horas dos nombres cobraron mayor notoriedad y uno de ellos estaría a un paso de convertirse en nuevo titular del Interior. Se trata del actual comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, y el jefe del Estado Mayor de la PNP, Óscar Arriola.

Esto, a pesar de que ambos oficiales de la Policía tienen cuestionamientos. El primero afronta una investigación en el Ministerio Público por el presunto delito de obstrucción a la justicia en el marco del caso ‘Los Waykis en la Sombra’, mientras que el segundo tuvo versiones contradictorias respecto al operativo en un condominio del balneario de Asia (Cañete) con la finalidad de ubicar y capturar al prófugo líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón.

¿Tanto Zanabria como Arriola son buenas opciones para el Mininter? Esto respondieron dos expertos.

Las “candidaturas” de Zanabria y Arriola bajo la lupa

El exministro del Interior, Cluber Aliaga, y el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, se mostraron en contra de que Zanabria sea el próximo titular del Interior. Ambos coincidieron en que este es igual de responsable que Santiváñez en el mal manejo de las políticas contra la criminalidad que azota el país.

“Considero que si el ministro ha sido censurado, los que lo han acompañado directamente en su gestión y que son corresponsables de los resultados, deberían tener esa disposición de poder presentar su cargo y dar el mensaje a la nación que se esta buscando un cambio, buscando otros actores y operadores con los que sí esperamos mejores resultados”, dijo Aliaga a RPP.

En ese sentido, consideró que si Santiváñez ha sido destituido porque no ha cumplido con la lucha contra la criminalidad, también debería dar un paso al costado el jefe de la PNP.

“En la gestión del sector Interior el comandante general de la PNP se debe comprometer a apoyar al ministro, porque los resultados son favorables o desfavorables para ambos. Si el ministro cae, es lógico también que la misma suerte corra Zanabria (...) bajo esa lógica, no veo consistente en que él sea ministro del Interior”, aseveró.

En la misma línea, Pérez Rocha recordó que Zanabria, en su calidad de comandante general de la PNP, es el encargado de velar por el orden público y el control del orden interno, así como se encarga del aspecto de la investigación policial, de las denuncias y faltas, entre otras labores, por lo que consideró que no puede desligar su figura de la de Santiváñez.

“Con la forma en que ha dirigido la PNP este año, por dejarse avasallar y hacer quedar en el olvido el trabajo policial, me parece que no es la persona indicada para ser nuevo ministro del Interior”, indicó a Gestión.

En lo que respecta a Arriola, Aliaga sí lo vio como una buena carta para el Mininter, al señalar que ha hecho un buen trabajo, sabe comunicar muy bien y tiene una especialización en investigación.

“(Óscar Arriola) es un detective, es un investigador criminal y nosotros sabemos que para combatir la delincuencia común se aplica el trabajo de la policía preventiva, pero para el crimen organizado es la policía investigativa la que es más eficiente y eficaz, gracias a instituciones como la Dircote y Dirincri”, sostuvo.

Pérez Rocha tiene una posición diferente. A su juicio, Arriola tampoco tienen las credenciales necesarias para asumir las riendas del sector Interior al calificarlo como “otro defensor de la presidenta”.

“Arriola es otro alto mando de la PNP servil a Santivañez y no salen para dar a conocer actividades, acciones operativas de la Policía, sino para defender a la presidenta y al ministro. Eso es algo nunca visto en la institución”, dijo.

En medio de la ola de criminalidad que atraviesa el país, los homicidios se incrementaron en relación al último año, según cifras del Sinadef.

Policía o técnico: ¿cuál es el perfil que debe tener el nuevo ministro del Interior?

En lo que respecta al perfil que debe tener el próximo ministro del Interior, Aliaga señaló que no necesariamente debe ser un policía en retiro, sino un técnico que sepa realmente del tema y que ponga el tema de la investigación como principal prioridad.

“Estamos en una situación crítica, tanto así que ya estamos viendo que la delincuencia común está entrando al tema de la extorsión y cobro de cupos, por eso se requiere una mayor cantidad de detectives que no tenemos en este momento. Lo ideal seria brindar el apoyo a una persona que sí conozca el tema, que sea un verdadero técnico y que si sepa resolver la problemática, al margen de su condición política. Que sea más técnico que político”, puntualizó.

Pérez Rocha coincidió con Aliaga en que el nuevo titular del sector no necesariamente tiene que ser un policía. En ese sentido, recordó el caso de José Luis Pérez Guadalupe, quien llegó al Mininter tras su paso por el INPE. Calificó de positiva su gestión, pese a que no era un efectivo policial, sino un técnico.

“Para mi el perfil no necesariamente tiene que ser el de un policía retirado o policía en actividad. Lo que necesitamos es una persona que tenga tres requisitos: liderazgo, que sea coordinador (con las demás instituciones) y que no tenga antecedentes, ni mucho menos denuncias. Para mí, no necesariamente se tiene que designar a un policía”, apuntó.

