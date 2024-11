El Poder Judicial emitió una orden de ubicación y captura nacional e internacional de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, al estar inubicable tras dictarle 36 meses de prisión preventiva. Sin embargo hasta ahora no ha sido encontrado por la Policía Nacional (PNP).

Al respecto, el exdirector de la PNP Eduardo Pérez Rocha, indicó que tanto Requisitorias como Seguridad del Estado son los encargados de inmediatamente verificar dónde se encuentra la persona que debe ser arrestada para dar cumplimiento a la orden judicial.

No obstante, indicó, en el programa Cuentas Claras de Canal N, que “lamentablemente no existe mayor cantidad de personal y no se conoce quiénes están comandando este tipo de operaciones”.

En esa línea, señaló que “lamentable no hay un aspecto de liderazgo” y debería haber una autoridad encargada que informe qué es lo que se está haciendo y que no se presente un caso como el de Vladimir Cerrón y ahora el de Boluarte.

“Lo que manda es la ley de leyes que es la Constitución, que indica que cuando existe un mandato judicial la Policía Nacional es la encargada de dar cumplimiento a ese mandato. La policía se debe encargar de ubicar y capturar”, anotó.

Explicó que si hay policías que tuvieran conocimiento del lugar donde se encuentran estos prófugos también les acarrearía problemas en caso de no ejecutar el mandato de aprensión. “Seguridad del Estado y requisitorias tienen un servicio de inteligencia, observación, vigilancia y seguimiento. Me imagino que este aparato debe estar siendo ejecutado para que lo más pronto posible tengamos la captura de estos prófugos y que no sigamos con lo que pasa hasta ahora con Vladimir Cerrón”, apuntó.

Como se recuerda, Boluarte no asistió a su última audiencia, en la cual se dictó la medida en su contra. Además, su abogado, Luis Vivanco, no pudo informar al juez Concepción Carhuancho sobre el paradero de su patrocinado. Sin embargo, el pasado domingo, cuando comenzó la lectura, se le vio dentro de un vehículo.

La resolución dispone que se notifique tanto a Requisitorias a nivel nacional como a Interpol a nivel internacional. El plazo de prisión preventiva comenzará una vez que sea capturado.

El requerimiento del Ministerio Público de 36 meses de prisión preventiva también incluye a los investigados Jorge Luis Ortiz Marreros, Jorge Chingay Salazar y Zenovia Herrera Vásquez.

Las cuatro defensas interpusieron recursos de apelación contra el fallo del magistrado, mientras que la Fiscalía respaldó la decisión emitida.

Acusaciones contra Nicanor Boluarte

Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, es investigado por el Ministerio Público bajo la acusación de liderar una presunta organización criminal. Según las indagaciones, habría conformado un “grupo de confianza” para ejecutar un plan ilícito con el apoyo de operadores regionales.

Nicanor Boluarte y los waykis en la sombra. Foto: GEC

El objetivo sería tomar control de la Dirección General del Gobierno de Interior del Ministerio del Interior mediante el nombramiento irregular de prefectos y subprefectos en las regiones de San Martín, Cajamarca, Lima, Apurímac, Puno, Junín, Ica y Cusco.

De acuerdo con la tesis fiscal, el propósito era que estas autoridades no solo brindaran respaldo al gobierno en funciones, sino también recolectaran fichas de afiliación y contribuyeran económicamente al partido político ‘Ciudadanos por el Perú’ para facilitar su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones.

