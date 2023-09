El pasado martes la legisladora de Podemos Perú, Digna Calle retornó al Perú tras haber permanecido medio año en Estados Unidos con licencia del Parlamento. Como se recuerda, desde el 20 de enero de este año, la congresista contó con licencia sin goce de haber y, ante los constantes cuestionamientos, la bancada anunció su regreso a inicios de agosto.

En una entrevista con Cuarto Poder, Calle rompió su silencio y no solo trajo consigo maletas para descargar, sino también una artillería verbal muy pesada.

“Yo le diría a aquellos que me llaman conchuda, ¿qué es ser más conchudo en este país?, ¿trabajar sin percibir un solo sol al Estado o darle la espalda al país y aferrarse en sus curules?, cual de esas dos cosas es ser más conchuda, ya la población sacara sus propias conclusiones”, señaló.

Pese a que ya se encuentra en el país, la legisladora de Podemos Perú adelantó que no acudirá al Parlamento y que continuará trabajando de forma virtual.

“Yo no voy ir al Congreso de la República, no voy a ir al Pleno presencialmente, ni voy a ir a trabajar mientras esté en Lima, voy a mantener la virtualidad, iré a mi despacho, me encontraré con mis electores, a mi despacho, pero al pleno no voy a ir. Virtualmente puedo hacerlo”, aseveró.

Las reacciones en el Parlamento

Como era de esperarse, estas declaraciones no cayeron nada bien en el Parlamento. Diversos congresistas consideraron que Calle le está faltando en respeto a esta institución.

LEA TAMBIÉN: Digna Calle no asistió al Congreso y votó de forma virtual

“Lamento ese tipo de declaraciones. Vuelvo a repetir, las personas que son culpables buscan a trasladar a terceros (sus culpas). Nosotros no tenemos culpa de sus irresponsabilidades o de sus decisiones que tomó, de no cumplir con lo que nosotros hemos cumplido. Yo creo que la persona menos entendida o pertinente para juzgarnos es ella, porque ni siquiera está acá”, cuestionó el congresista del Bloque Magisterial, Álex Paredes.

En tanto, Alejandro Cavero, de Avanza País, consideró que la legisladora debería ser sancionada por la comisión de Ética.

“Eso ni siquiera la interesa. Es una falta de respeto a la ciudadanía y ya hay un pedido de investigación de la congresista Vivian Olivos para poder sancionarla. Creo que (Digna Calle) debe ser sancionada”, remarcó.

Si bien se mostró a favor de que en en todo trabajo deben convivir la virtualidad y presencialidad, aseveró que tiene que usarse de manera responsable, algo que no ha ocurrido en el caso de la legisladora de Podemos Perú.

“Cuando se abusa de la virtualidad, como en el caso de Digna Calle, que es una caso extremo, es justamente cuando se desprestigia y malogra esa convivencia de las nuevas tecnologías”, acotó.

Montoya asegura que nunca le pidió nada a Calle

En una entrevista brindada al diario La República, Calle recordó que cuando ejerció el cargo de segunda vicepresidenta del Parlamento detectó anomalías que no las dejó pasar. Según dijo, los congresistas pretendían un aumento de sueldo, decían que su salario era muy bajo.

“En una Junta de Portavoces, el congresista Jorge Montoya, quien nunca me había dirigido la palabra, sorprendentemente se dirigió a mí y me dijo: Señora vice(presidenta), solamente falta su firma para su aprobación. Le respondí: ¿Para qué, colega?. (Me respondió) para que nos aumenten el sueldo, porque tú sabes que lo que nos dan no alcanza para nada. Eso me contestó. Me atacan porque no acepté que mis colegas se aumenten más del 50% del sueldo”, señaló en dicha entrevista.

Al ser consultado por la prensa, Montoya negó que le haya pedido tal cosa a la legisladora.

“No, nunca he pedido una de cosa de esas de manera particular, todos los temas los hemos tratado en la Junta de Portavoces, y si eso se ha tratado y ella dice eso, busquen el audio y la transcripción, debe estar ahí. Todo lo que hablamos es publicado, no hay nada secreto”, remarcó tras precisar que no recuerda si el tema se tocó en la Junta de Portavoces, pero que todo quedó registrado.

Respecto a la postura asumida por Calle, el congresista de Renovación Popular (RP) recordó que el año pasado pidió su desafuero debido a que era una persona que atacaba constantemente al Parlamento.

“Ahora me está dando la razón el tiempo, con sus actitudes es una persona que no debe continuar. Como el cargo es irrenunciable, el Congreso debe tener una salida y supongo que podría ser que la Junta Directiva proponga al Pleno su desafuero y proceder a votar para desaforarla. Es una persona que se burla de la institución, que no quiere venir, ¿cómo puede ser congresista? Sus votantes la eligieron para que los represente en el congreso y ella se niega a hacerlo”, dijo.

Finalmente, consideró que el sueldo que reciben actualmente los congresistas “no es justo”, porque ha habido una depreciación en el tiempo desde la fecha en que se ha instalado el sueldo como tal; sin embargo, no quiso responder en cuánto más se debería incrementar el sueldo parlamentario.

