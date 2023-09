El pasado martes la legisladora de Podemos Perú, Digna Calle retornó al Perú tras haber permanecido medio año en Estados Unidos con licencia del Parlamento. Como se recuerda, desde el 20 de enero de este año, la congresista contó con licencia sin goce de haber y, ante los constantes cuestionamientos, la bancada anunció su regreso a inicios de agosto.

En una entrevista con Cuarto Poder, Calle rompió su silencio y no solo trajo consigo maletas para descargar, sino también una artillería verbal muy pesada.

“Yo le diría a aquellos que me llaman conchuda, ¿qué es ser más conchudo en este país?, ¿trabajar sin percibir un solo sol al Estado o darle la espalda al país y aferrarse en sus curules?, cual de esas dos cosas es ser más conchuda, ya la población sacara sus propias conclusiones”, señaló.

LEA TAMBIÉN: Digna Calle no asistió al Congreso y votó de forma virtual

Después de volver a pisar suelo peruano la madrugada del miércoles, todos esperaban su regreso a la sede del Legislativo; sin embargo, la representante de Podemos Perú ha decidido permanecer por estos días en su casa de La Molina, lejos del Congreso y sobre todo de sus colegas.

“Yo estoy aquí para desmentir la narrativa perversa que se ha ido diciendo contra mi persona”, dijo.

-Periodista: ¿Cuál es la narrativa perversa?

Digna Calle: Todo lo que se ha ido diciendo de mí, que no trabajo, que abandoné el cargo

-Pero usted dejó el país, dejó el cargo 8 meses, entonces la población quiere saber ¿cuál fue el motivo tan importante que la llevó a no ejercer las funciones para las que el pueblo la eligió?

He seguido trabajando pese a esta con licencia, sin cobrarle ni un sol al estado, no he cobrado pero he seguido trabajado, no me he alejado del cargo no he abandonado el cargo, la virtualidad me ha permitido trabajar, estar en los plenos.

Digna Calle se resiste a regresar al Congreso y seguirá trabajando de forma virtual

Pese a estar en Lima, Calle no quiere volver a pisar el Parlamento. Tras ocho meses fuera del país, seguirá sacándole provecho a la virtualidad.

DC: Yo no voy a ir al Congreso de la Republica porque yo no puedo sentarme con esa mayoría que está de espaldas al pueblo peruano.

-¿Incluyendo a sus colegas de podemos?

Yo no puedo hablar por ellos. Cada quien tendrá que defenderse, pero si la mayoría están inmersos en actos de corrupción, están denunciados por actos de corrupción, el caso de los mocha sueldos , mira quienes me van a venir a juzgar. ¿A mí de qué me van a señalar? ¿Qué le he mochado el sueldo alguien?¿Qué estoy en una investigación?

-Pero sus funciones congresales, su labor, sus obligaciones, ¿dónde quedan?

Yo he seguido trabajando, he seguido presentando proyectos de ley , en ningún momento he hecho abandono de cargo.

-Pero los congresistas son elegidos para legislar, hacer vida parlamentaria, acudir a las comisiones, ante todo el país usted no ha hecho eso...

Yo si he seguido trabajando porque me lo permite el reglamento, tú ves que los plenos no están llenos, 50%, 60% están en virtual estando acá en el país, están en la virtualidad en las comisiones hay veces que solo está la presidenta y todos están en virtual porque está permitido.

-¿No siente que ha defraudado a sus electores?

No, yo no los he defraudado porque siempre he estado con ellos.

-¿Cómo toma contacto con ellos si alguien quiere acudir a usted?

Nos comunicamos virtualmente, para eso están las videollamadas, el zoom, nos comunicamos. Mi equipo sigue trabajando, siguen laborando.

Pese a las críticas por el abuso de la virtualidad, Digna Calle defiende con uñas y dientes el trabajo remoto. Asegura que desde los Estados Unidos ha presentado mucho más proyectos de ley que varios de sus colegas que hoy la critican por haber desaparecido ocho meses de los pasillos del Congreso.

DC: Yo sin cobrar un solo sol al Estado Peruano he venido presentando proyectos, otros colegas congresistas estando en su curul, estando en Lima, 80 han presentado solo 8 proyectos y 6 ninguno. Entonces quien es más productivo, el que no cobra un sol y presenta proyectos o el que esta calentando su curul y no presenta ninguno.

-Usted pidió licencia el 26 de julio se la negaron, usted tendría que seguir cobrando el 50% de su sueldo, eso dice el reglamento. Queremos saber cómo ha sido en agosto su condición porque la licencia no está habilitada.

Antes de pedir licencia, yo ya había renunciado al sueldo de congresista. Yo renuncié a la semana de representación, yo renuncié a todo. Cuando fui segunda vicepresidenta renuncie al vehículo, a la gasolina, a todas las gollerías. Agosto no he cobrado, la CTS la he devuelto, la depositaron en agosto, lo he tenido que devolver. S/ 6,673, la he devuelto.

LEA TAMBIÉN: José Luna anunció que Digna Calle volverá a Perú en setiembre

¿Por qué viajó a Estados Unidos y qué empresa creó en dicho país?

Pero más allá del cuestionado trabajo a distancia, Calle tuvo otras razones para alejarse del Perú por ocho meses, además de tener continuos viajes a los Estados Unidos desde que asumió como congresista.

DC: El motivo que me llevó a Estados Unidos fue la decisión que tomaron mis hijos de vivir, de estudiar allá. Yo como madre he tenido que apoyarlos. Al irse ellos yo tenía que estar donde ellos estaban, pero he pedido licencia, he seguido trabajando, yo no he abandonado el cargo.

-En junio del 2021 cuando usted ya era congresista electa usted crea una empresa en Estados Unidos porque usted ya tenía un proyecto de vida allá. ¿Cuáles eran sus planes, que pasó en ese momento?

La empresa que se creó, no la creé yo sola. Se creó con mi esposo por motivos tributarios, porque tributariamente era más factible hacer esas ventas de la casas de compré, pero no se dedica al rubro inmobiliario.

Dafi and Company es justamente la empresa que Digna Calle y su esposo constituyeron en los Estados Unidos en junio del año 2021. Un mes después de creada, tal como reveló Cuarto Poder hace unas semanas, la legisladora y su esposo, Aron Espinoza, adquirieron una propiedad en la calle Corsica Drive del condado de Palm Beach, en la Florida, vivienda que meses después fue transferida a Dafi and Company y luego vendida a un tercero.

LEA TAMBIÉN: Piden inhabilitación hasta por 10 años para congresista Digna Calle

-¿Y porque aparecen estas transferencias, compra usted y su esposo y luego la transfiere a la empresa Dafi?

Por motivos tributarios porque al ser empresa los tributos son más bajos que cuando eres una persona natural, es totalmente permitido.

-¿Y por qué deciden vender la propiedad?

La vendí porque esa casa ya no era apropiada para que esté toda mi familia, la casa quedaba muy pequeña. Tuve que conseguir otra propiedad (...) compro otra por comodidad de mis hijos. Acá viven cómodos y le tenía que dar la misma comodidad a mis hijos.

Asegura que la segunda propiedad que compró con su esposo, en la calle Cedar Grove, también en el condado de Palm Beach (Florida), igualmente fue transferida a Dafi and Company con el mismo fin .

DC: Las casas que yo he tenido han sido familiares, donde ha vivido mi familia porque en un primer momento solo un hijo mío quiso irse. Compré una casa, luego se fue mi otro hijo, compré otra casa y luego se sumó mi hija y mis nietos. Entonces no iban a entrar todos en esa casa, la tercera casa que compré es donde actualmente vivimos. Es netamente familiar, tanto así tú puedes comprobar que no hay nada que yo haya ganado.

DC: Yo tengo patrimonio desde mucho antes de ser congresista. Hace años que tengo una empresa y me brinda todo el bienestar que yo tengo, todas facilidades económicas que tengo es mucho antes, 15, 20 años atrás, cuando yo ni siquiera pensaba en incursionar en política.

-¿Con qué dinero se compraban esas propiedades?

Con el dinero de la empresa, todo el dinero fue bancarizado, legalizado porque uno no puede ir a los Estados Unidos con una maleta. Tiene que ser todo absolutamente bancarizado. De aquí le tengo que mandar el sustento legal.

Pese a haber estado ocho meses en los Estados Unidos, Digna Calle asegura que actualmente no realiza ningún trámite para obtener una residencia en ese país y que su condición migratoria es de turista; sin embargo, sus hijos sí han decidido echar raíces en EE.UU.

Ya viven en esta casa de 280 metros cuadrados de la calle Reymond Drive en el condado de Palm Beach, en la Florida. Esta compra se ha convertido por ahora en la residencia familiar de los Espinoza Calle en Norteamérica, lejos de las comodidades de su anterior vivienda en el distrito de La Molina.

Asegura que no quiere volver más al Congreso

Digna Calle todavía no sabe cuando volverá a los EE.UU. y asegura que su futuro político aún es incierto. Lo único que tiene claro es que al Congreso no quiere volver más.

DC: Yo no voy ir al Congreso de la República, no voy a ir al Pleno presencialmente, ni voy a ir a trabajar mientras esté en Lima, voy a mantener la virtualidad, iré a mi despacho, me encontraré con mis electores, a mi despacho, pero al pleno no voy a ir. Virtualmente puedo hacerlo.

-¿Usted cree que virtualmente se puede hacer una labor eficaz?

Por supuesto que sí se puede hacer.

-¿Pero éticamente usted cree que es apropiado?

Pero lo permite el reglamento.

-¿Pero éticamente usted cree que es apropiado?

La Comisión de Ética lo tendrá que ver ahora si es apropiado y ahí verá si hay vacío o no hay vacíos legales.

LEA TAMBIÉN: Digna Calle aún no piensa volver al Perú solicitó 60 días más de licencia

Pero la congresista no sólo podría enfrentar sanciones en la Comisión de Ética. Ya se han presentado denuncias constitucionales en su contra que pueden terminar con Digna Calle fuera del Parlamento, incluso sin que se apruebe su proyecto de ley que busca que el cargo de congresista deje de ser irrenunciable.

-Enfrenta dos pedidos de denuncia constitucional por parte de sus colegas, ¿cómo está enfrentando esta situación?

Yo me voy a allanar. Voy a ir a decir mi verdad. Ahí se tendrá que ver, yo siempre voy a ir con mi verdad.

-¿Cree que la puedan inhabilitar?

Todo es posible. Yo no le temo al Congreso. Me interesa lo que la población piense de mí. No me interesa lo que piensan mis colegas.

Yo he pisado demasiados callos ahí, así que no me extrañaría que me inhabiliten (...) cuando yo fui vicepresidenta me di cuenta todas las cosas que se hacen en beneficio personal, en beneficio partidario. Ahí es donde yo digo, no esto no puede seguir, tanto así que yo me opuse a un aumento salarial que pretendían hacerse los congresistas porque ya tiene un buen sueldo bien pagado, frente al sueldo mínimo de todos los peruanos, sería una cachetada. Me opuse al pago extra por la ampliación de la legislatura, pretendía cobrar aparte del sueldo que ya habían cobrado, no era necesario, me opuse a los viajes indiscriminados, eso ya parecía una agencia de viajes, todos viajan a países que el peruano no sabe ni siquiera que existen, ¿a que viajan?, ¿en esta coyuntura era necesario? Ahí yo pisé callos, a varios los he dejado con las maletas hechas , ya a punto de viajar, redujimos eso.

Digna Calle todavía no se ha reunido con su bancada, ni con José Luna Gálvez, el líder de la agrupación Podemos Perú. Asegura que lo hará en los próximos días, mientras tanto, aprovecha las comodidades de su casa en La Molina para descansar, lugar que ha decidido convertir en su centro de operaciones hasta que se defina su suerte en el Congreso, o hasta que decida regresar junto a su familia en los Estados Unidos en un viaje que nadie sabe si será con o sin retorno.

LEA TAMBIÉN: Comisión de Ética aprueba investigar a congresistas Digna Calle y Edgar Tello