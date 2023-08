El pasado lunes 31 de julio, la congresista Digna Calle (Podemos Perú), solicitó 60 días más de licencia sin goce de haber al Congreso de la República, pese a que lleva ya 6 meses en Estados Unidos.

Mediante un oficio enviado el pasado 26 de julio al expresidente del Legislativo José Williams (Avanza País), la parlamentaria pidió ampliar dicho beneficio desde aquella fecha. Esto, pese a que días antes el líder de su partido, José Luna Gálvez, había anunciado que Calle arribaría a Lima la primera semana de agosto.

En ese sentido, congresistas de diversas bancadas, como Alex Paredes (Bloque Magisterial), Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) y Alejandro Cavero se mostraron a favor de que Calle Lobatón sea reemplazada por su accesitario.

“Acá tiene que haber un procedimiento que permita que el accesitario tenga que asumir esas funciones. Por ahí puede ser una alternativa que hay que hacerla en el reglamento”, sostuvo Paredes a la prensa.

LEA TAMBIÉN: Digna Calle aún no piensa volver al Perú solicitó 60 días más de licencia

¿Cuál es el camino a seguir?

En junio pasado, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco propuso que los parlamentarios con licencia de hasta 90 días sean reemplazados por accesitarios, con el objetivo limitar el tiempo que un legislador pide licencia sin goce de haber.

En aquella ocasión Cevasco precisó que la congresista no infringe normativa alguna, debido a que en el inciso b del artículo 52 del Reglamento del Congreso no se establece límites de tiempo en las licencias. “No está incumpliendo nada”, dijo.

En esa línea, el exoficial mayor de este poder del Estado mencionó que debe haber una modificación en el reglamento, para que un accesitario reemplace al parlamentario que tenga una licencia superior a los tres meses.

“Creo que la Constitución y el Reglamento (del Congreso) deben establecer que si el parlamentario goza de una licencia personal de tres meses, automáticamente, el accesitario lo cubre, de tal manera que el parlamentario podría interpretar que ‘Mi licencia personal podría dar el origen a que venga mi reemplazo’; entonces, eso ya es una forma de establecer límites”, manifestó en RPP.

Proyecto de ley de APP

Del mismo modo, en junio, el ahora presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), presentó un proyecto de ley con la finalidad de establecer que la licencia sin goce de haber solo sea por un plazo de siete días.

Soto plantea que se modifique el literal i) del artículo 22 del reglamento de la siguiente manera:

“Los congresistas tienen derecho a solicitar licencia oficial para ejercer las funciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 92 de la Constitución Política, y licencia por enfermedad o viaje oficial. En el caso de licencia por enfermedad, y previa sustentación documentada cuando sea por más de siete días, se otorgará con goce de haber (...) Las licencias sin goce de haber solo proceden por un plazo máximo de 7 días calendario durante el periodo anual de sesiones”, se precisa en la propuesta.

En el documento se indica, además, que los legisladores también presentan licencias sin goce de haber cuando necesitan realizar actividades privadas de naturaleza particular. No obstante, se cuestiona que tales licencias no cuentan con plazos máximos pudiendo darse el caso que un congresista puede encontrarse con licencia durante semanas o meses, o peor aún, renovarlas sucesivamente, tal como ocurre en el caso de Digna Calle.

También se cuestiona que la ausencia del congresista con licencia perjudica la representación de la ciudadanía ya que al no encontrarse realizando el trabajo parlamentario, tampoco pueden representar a los ciudadanos que los eligieron.

¿Cuándo puede asumir un accesitario?

Según el artículo 25 del Reglamento del Poder Legislativo, un accesitario solo puede reemplazar a un congresista en caso de muerte, enfermedad o accidente que lo inhabilite de manera permanente para el ejercicio de sus funciones.

Lo mismo en caso haya sido inhabilitado o destituido en juicio político por infracción constitucional; o que haya sido condenado mediante sentencia firme a pena privativa de la libertad efectiva por la comisión de delito doloso.

“En caso de proceso penal, si el congresista ha sido suspendido en antejuicio político o se le ha impuesto mandato de detención, previo levantamiento de su inmunidad parlamentaria, y mientras estas situaciones duren, será reemplazado por el accesitario, previo acuerdo de la mitad más uno del número de miembros del Congreso. En tales casos, sus haberes serán depositados en una cuenta especial. Si es absuelto, le será entregada la suma acumulada y recobrará todos sus derechos. En caso de sentencia condenatoria por delito doloso, el monto depositado revertirá al presupuesto del Congreso”, agrega la norma.

Investigación en Ética

Como se recuerda, el 5 de junio de este año la Comisión de Ética abrió una investigación de oficio en contra de la congresista Digna Calle por permanecer fuera del país por varios meses.

LEA TAMBIÉN: Flavio Cruz afirma que Cerrón coordinó con intermediarios de Acuña lista para la Mesa Directiva

Fueron 13 votos a favor de iniciar investigación a la congresista Calle Lobatón. Sin embargo, luego de ello no se volvió a ver el tema no se volvió a ver en el grupo de trabajo parlamentario, por lo que se espera que la nueva conformación para el periodo 2023 - 2024 retome la indagación.