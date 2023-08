El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, aseveró que no se aferra al cargo y se puso a disposición de la Comisión de Ética Parlamentaria para que investigue las denuncias en su contra.

“Estoy a disposición de la Comisión de Ética como he dicho y ratificado, no tengo antecedentes penales ni judiciales. Ese andamiaje de haberme atribuido 55 denuncias, que luego se han caído a 9 y ahora se cae 3, demuestra pues que no hay una investigación seria”, señaló en una rueda de prensa.

El parlamentario pidió respeto para su persona y recordó que ha presentado documentos que acreditan que no tiene antecedentes judiciales y policiales.

Además, alegó que el reporte del Ministerio Público que da cuenta de las 55 investigaciones fiscales abiertas en su contra, no es un documento oficial.

Sostuvo que existe un andamiaje en su contra y que que existen intereses de por medio, ya que no se quiere a un provinciano como presidente del Congreso de la República.

El congresista advirtió que no tiene ni una semana en el cargo y ya están buscando hechos que no son fundamentales para el país.

“Yo no me aferro al cargo, si hay una justificación válida doy un paso al costado”, aseveró.

Finalmente señaló que la distribución de las 24 comisiones ordinarias del Congreso, para el periodo legislativo 2023-2024, debe ser equitativa.

