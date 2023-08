La congresista Digna Calle (Podemos Perú) fue propuesta como vicepresidenta de la Comisión de la Mujer del Parlamento, pese a que aún se encuentra de licencia en Estados Unidos, país donde se encuentra desde enero pasado.

La fórmula que presentaron para la mesa directiva del grupo de trabajo parlamentario estuvo conformada por Milagros Jáuregui (Renovación Popular) en la presidencia, Calle Lobatón en la vicepresidencia e Hilda Portero (Acción Popular) en la secretaría.

La legisladora Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) se mostró en contra de incluir a su cuestionada colega, pues recordó que lleva más de 200 días en el extranjero. En ese sentido, propuso que solo se votara para escoger a la presidenta y secretaria de la comisión.

“La persona que ha sido propuesta como vicepresidente hace más de 200 días que no asiste al Congreso de la República. No sé si sería bueno e importante que por el respeto de la comisión, que es importante y trata temas no solo de las mujeres, sino de niños y adolescentes”, manifestó.

Frente a ello, Digna Calle replicó, de manera virtual, que viene cumpliendo sus funciones de parlamentaria, “tal como lo establece el reglamento del Congreso de la República” y señaló que no existe impedimento para ejercer el cargo donde la han propuesto.

En un votación posterior, con 10 votos a favor y 1 abstención se aprobó la terna para la mesa directiva de la Comisión de la Mujer, sin Calle Lobatón.

Volvería a Perú en setiembre

El pasado 10 de agosto, el congresista José Luna Gálvez (Podemos Perú) anunció que su colega de bancada volverá a territorio nacional a inicios de setiembre próximo.

El legislador no brindó detalles respecto a los motivos que mantienen a Calle fuera del país, pues indicó que no ha podido hablar con de manera directa sino con su esposo, el excongresista Aron Espinoza.

Cabe recordar que en julio pasado, Digna Calle solicitó 60 días más de licencia, pero la Mesa Directiva del Poder Legislativo, presidida por Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), rechazó su solicitud.