Precisamente, una de las bancadas que tendrá un rol clave en los próximos meses, debido a gran cantidad de votos que concentra, es Fuerza Popular.

En esta entrevista, el nuevo vocero parlamentario, Arturo Alegría, no solo nos habla de los objetivos y retos que le depara a su agrupación, sino también marca distancia del actual Gobierno y adelanta que apoyarán una investigación contra la presidenta Dina Boluarte en el Parlamento, entre otros temas.

-¿Cuál es el principal objetivo y desafío que tiene Fuerza Popular en este nuevo periodo parlamentario?

En cuanto a los objetivos y desafíos que afrontaremos en el Parlamento, este año atravesaremos el fenómeno del Niño Global que, según dicen los especialistas, traerá excesivas lluvias por la parte norte y una sequía tremenda por la parte sur. En ese sentido, nosotros tenemos tres comisiones que son indispensables y que verán esos temas: Producción, Agricultura y Economía. Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos es presidir estas comisiones de manera correcta y bajo las circunstancias de emergencia en la que nos encontraremos. Creo que nuestros tres presidentes en estas comisiones (Jorge Morante, Eduardo Castillo y César Revilla) tienen una responsabilidad tremenda.

-¿Y cuál es el otro desafío?

Por otro lado, está al tema relacionado a la representatividad del Parlamento. O sea, si tenemos unos valores poco favorables en relación a la baja popularidad del Congreso tiene mucho que ver con el trabajo que realiza cada legislador, quien es el que finalmente lleva su trabajo a oídos de la ciudadanía. Las audiencias públicas que se realizan en el Congreso lamentablemente han sido un saludo a la bandera, en que tú finalmente citas a alcaldes, autoridades, dirigentes y los pones a contar una serie de cosas que, tal vez, ni siquiera entiendan y no tienen la capacidad de hablar. Entonces, creo que modificar como hacemos nuestras audiencias públicas es un trabajo importante en relación a lo que tenemos hacia adelante.

-En el periodo anterior, Fuerza Popular se caracterizó por confrontar al gobierno de ese entonces (Pedro Castillo), ¿cuál será la actitud que tendrán con el Gobierno de Dina Boluarte en este nuevo periodo?

Hay que hacer unas precisiones y la principal es que nosotros somos eminentemente una bancada de oposición. Eso se resume también en los hechos y hay que hacer una línea, cortando el gobierno de (Dina) Boluarte y el de (Pedro) Castillo. Ojo, son parte de un mismo periodo, ya que fueron electos de una manera conjunta, pero hay una clara diferencia en los procesos de interpelación en el anterior gobierno con el actual. Ahora, desde Fuerza Popular hemos apoyado interpelaciones de la actual gestión y hay que recordar que nosotros impulsamos la interpelación del ministro de Energía y Minas (Óscar Vera Gargurevich), ya que consideramos que está haciendo un trabajo bastante criticable, tal como ocurre con otros ministros. Obviamente, si existiese hacia adelante algún acto de corrupción que sea descubierto por la prensa, o algún proceso de fiscalización iniciado por la Contraloría o por el Congreso, podremos mano dura.

-Entonces, ¿quiere decir que continuarán con las interpelaciones y censuras a ministros, tal como ocurrió en el Gobierno de Castillo?

Claro. No vamos a dejar de lado las interpelaciones, como ya lo hemos hecho. En el Congreso, en este tiempo, a pesar de tener una agenda recargada se han presentado el ministro de Defensa (Jorge Chávez Cresta), el ministro del Interior (Vicente Romero), la exministra de salud (Rosa Gutiérrez) a plantear sus respuestas ante una serie de indagaciones. De todos los ministros que se presentaron en el Pleno, la verdad es que las respuestas que dio el ministro de Energía y Minas frente a los procesos en los que estaba vinculado no me parecieron nada satisfactorios y creemos todavía que deberían haber algunos cambios más en el Ejecutivo, pese a que ya se está tardando bastante.

-¿Cómo cuáles?

La verdad es que Agricultura es una cartera complicada. Ante la llegada del fenómeno del Niño Global vamos a soportar una catástrofe agrícola si es que el Estado, a través de las unidades ejecutoras del ministerio del sector y los gobiernos regionales, no se ponen las pilas. Recuerdo que la presidenta de nuestro partido, Keiko Fujimori, mencionó que había una actitud triunfalista de parte de Boluarte, y eso es algo evidente. Ella creía que ya todo estaba ok y, la verdad, como lo he dicho desde un inicio la presidenta se ocupó mucho de los temas internacionales, que son importantes, pero eso no significa que le quite atención a los temas de agricultura y de energías renovables, cosas que lamentablemente el Ejecutivo está flaqueando enormemente.

-¿Qué otros ministros deberían dar un paso al costado?

En el Ministerio de Energía y Minas también tiene que haber un cambio, porque (el ministro) no ha estado a la altura y hay una serie de complicaciones en el sector. Yo entiendo que hay un pedido de facultades del Ejecutivo, pero igual el ministro del Interior (Vicente Romero) estaba complicado. No sé si esta ultima acción del Gobierno de pedir facultades delegadas vaya a calmar un poco el hecho de que el Perú esta siendo tomado por la delincuencia organizada. Creo que ahí el Ejecutivo está fallando mucho y considero que debería evaluarse la continuidad de estos tres ministros. Estos tres ministerios (Agricultura, Energía y Minas e Interior) deberían tener un cambio de timón porque, hasta el momento, los actuales ministros han tenido una actitud bastante deficiente.

LEA TAMBIÉN: Fiscal de la Nación sostuvo que están trabajando de forma célere en caso fallecidos en protestas

-Desde la izquierda sostienen que existe una especie de cogobierno entre Dina Boluarte y Fuerza Popular, ¿qué responden ante ello?

En primer lugar, nosotros no somos Juntos por el Perú (JPP), que le fueron a llorar a Dina Boluarte por un ministerio. No tenemos a ningún miembro de FP en el Gobierno, no tenemos cercanía en ninguna de las carteras ministeriales. Ser cogobierno es lo que hacia la señora Verónika Mendoza cuando, según relató el mismo Vladimir Cerrón, quería el premierato y dos ministerios más. Al final, le terminaron dando solo uno y ahí tenían a Roberto Sánchez, a Sigrid Bazán, quien estuvo muda durante todo el Gobierno de Pedro Castillo. Y ahora que perdieron la mamadera del Estado, recién comienzan a decir que somos cogobierno. ¿Qué cogobierno somos si no tenemos a personas vinculadas a FP en altos cargos del Ejecutivo? Qué vayan a contar el cuento a otro lado.

-Si la presidenta Dina Boluarte decide formar un gabinete de ancha base y convoca a Fuerza Popular, ¿estarían dispuestos a ser parte del gabinete?

Nosotros no hemos tomado una decisión como bancada ni como partido. Yo recién me estoy incorporando un poco más a las decisiones del CEN del partido, pero a título personal creería que no, porque cuando se forma un gabinete de anche base suele haber esta especie de flaqueza en los procesos de fiscalización en el Congreso y creo que eso no es saludable. Siempre es saludable tener un Parlamento que haga un contrapeso político.

LEA TAMBIÉN: Revelan que Perú Libre y Fuerza Popular hicieron pagos a investigados con dinero del Estado

“Apoyaremos las investigaciones contra Dina Boluarte”

-Pese a que aún no cumple un año en el cargo, la presidenta ya se encuentra involucrada en varias denuncias. Por ejemplo, se conoció que algunos empresarios, como Henry Shimabukuro y Eduvigis Beltrán, entregaron aportes a su campaña a la vicepresidencia de la República en los comicios del 2021, pero no fueron reportados ante la ONPE, ¿qué piensan hacer desde el Congreso?

Entiendo que hay una serie de situaciones que se le han presentado a la presidenta y, claramente, no ha tenido una respuesta convincente. Más allá del traductor, que muchas veces fue el premier Alberto Otárola, quien siempre decía que la Boluarte saldría a responder y que nos allanamos a las investigaciones, todo esto se traduce en gestos políticos. Lamentablemente la presidenta no ha tenido gestos políticos de transparencia.

La presidenta Dina Boluarte afronta una investigación en la Fiscalía de la Nación por las muertes ocurridas en las protestas en contra de su Gobierno. Foto: Presidencia

-Boluarte ha señalado que se va a allanar a las investigaciones, ¿es suficiente?

Si ella (Dina Boluarte) dice que no tiene nada que ocultar, debería transparentar todo y pedirle a la Fiscalía que, por favor, acelere los procesos de investigación, que se va a allanar finalmente a cada uno de estos procesos y que no se va a acoger a este especie de inmunidad que tiene para prolongar los procesos de indagación. Hay que acordarnos que la presidenta tiene una inmunidad al juicio, pero no a las investigaciones que puede hacer la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

LEA TAMBIÉN: Fuerza Popular y Podemos Perú presidirán las comisiones que perdió Acción Popular

-Entonces, desde Fuerza Popular van a apoyar las investigaciones que se impulsen en el Parlamento contra la presidenta?

Yo creo que la comisión de Fiscalización hará lo propio. Para dejar en claro que nosotros no somos un cogobierno, no nos aferramos al grupo de Fiscalización y acordamos que el partido que más critica a la presidenta (Perú Libre) sea quien presida esta comisión, y seguramente nosotros evaluaremos y apoyaremos eventualmente los procesos de investigación que se realicen. Es importante que desde el Congreso se toque el tema, no podemos hacernos los ciegos porque lo que existe son evidentes cuestionamientos que tendrán que ser analizados. Nosotros eventualmente apoyaremos estas pesquisas de acuerdo a la información que se nos presente.

-Respecto a la investigación que realiza la Fiscalía por las muertes en las protestas, ¿cómo califica la postura que ha tenido la jefa de Estado y los demás integrantes del Ejecutivo?

Ya es política vieja el hecho de decir ‘sí, nosotros nos allanamos’, pero las palabras finalmente se las lleva el viento. Ellos no han mostrado algún acto evidente de que quieren someterse a cualquier tipo de investigación, más allá de palabras, rumores o palabras que han dado. Entonces, creo que ahí (Dina) Boluarte y el Ejecutivo han tenido una actitud triunfalista. Es como que ella siente que ya no existe ningún tipo de cuestionamiento a su accionar y que, de algún modo, el país esta caminando sin ningún tipo de resquebrajamiento. Yo lo que veo es que la democracia pende de un hilo.

-¿Por qué lo dice?

Porque la presidenta está tratando de buscar medidas distractorias frente a otros temas, pero la herida que tiene el país respecto a lo que pasó con (Pedro) Castillo es evidente. Luego de una salida presidencial hay un resentimiento y dolor de parte de un sector político, existe todavía una herida que no termina de sanar y creo que el Ejecutivo esta tratando de asolapar ese escenario.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.