La congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) anunció que su bancada eligirá este martes 8 de agosto al nuevo presidente de la Comisión de Fiscalización, pues se acordó que durante el periodo legislativo 2023 - 2024 ellos lideren el grupo de trabajo.

Portalatino detalló que durante la reunión que tendrán los legisladores perulibristas también van definir quienes participarán en las comisiones de Justicia y Vivienda.

“La semana pasada íbamos a tener una reunión extraordinaria (en Perú Libre) sobre ese tema, pero lamentablemente por motivos de agenda de los congresistas, no. Mañana tenemos una sesión ordinaria de bancada y se va a definir quienes van a participar en la Comisión de Justicia, en Fiscalización y Vivienda”, declaró para la prensa.

En ese sentido, la parlamentaria indicó que en los planes de Perú Libre está citar a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por la denuncia que hizo la exministra y expresidenta de EsSalud, Rosa Gutiérrez, sobre el pedido del Gobierno para reasignar a un funcionario de EsSalud que había cometido presuntos actos de corrupción.

“Por supuesto, ¿por qué no podríamos citar a la señora Dina Boluarte? Ha tenido que salir a aclarar porque no había retirado a Iván Pereyra (exgerente de EsSalud). Tiene que informar a la nación para que eso no vuelva a ocurrir y no pase desapercibido”, sostuvo.

En otro momento, Kelly Portalatino se refirió al viaje de la jefa de Estado a Brasil para asistir IV reunión de mandatarios en el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) y mencionó que podría ser inconstitucional si despacha remotamente, por lo que evaluarán presentar una moción de vacancia.

“Mañana vamos a tomar la decisión trascedental (de evaluar una moción de vacancia presidencial) porque hay muchos constitucionalistas que han dicho que es inconstitucional (el viaje de Boluarte a Brasil) porque se estaría inflingiendo el artículo 115 de la Carta Magna. No queremos desequilibrio de desarrollo económico, pero no podemos generar un mal precedente, un abandono de cargo”, dijo.

