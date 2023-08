La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sostuvo que la fiscalía está trabajando de forma célere en el caso de los fallecidos en las protestas de diciembre del año pasado e inicios de este año contra el gobierno de Dina Boluarte,

“Comprendo el dolor de las víctimas, de los familiares, que todas las investigaciones van a ser céleres, nuestra función es descubrir la verdad, no se confundan del rol, el Ministerio Público tiene un rol y los otros poderes del Estado, otro. Hemos dispuesto que todas las investigaciones sean céleres, hay un sector de la población que quiere ver una alianza con el ejecutivo (…) definitivamente que no, el rol del ministerio público es investigar, por favor que identifiquen nuestro rol y no lo confundan con el de otra entidad”, expresó.

Benavides dijo en Punto Final que no se debe dudar que están buscando los elementos de convicción para esclarecer la verdad. “Estamos yendo con fuerza, avanzando y en cualquier momento estaremos comunicando los resultados”, anotó.

Tanto el premier Alberto Otárola como la presidenta Dina Boluarte son investigados por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Al ser conusltada si es que hay elementos que apuntan a esa hipótesis fiscal, Benavides evitó ahondar en el tema.

" No le puedo dar (detalles) por temas de reserva de la investigación, pero la investigación viene desde la presidenta de la República, ministros, y luego miembros de las FFAA, y en todos esos estamentos, muy pronto los elementos de convicción son los que van a hablar, nosotros no podemos decir ocurrió esto, necesitamos un sustento, esto se da a través de elementos de convicción”, expresó.

Al consultarle qué le diría a ese sector de la población que quiere ver que la fiscalía protege a la actual administración del Ejecutivo, Benavides manifestó: “lo único que le puedo decir es que confíen en su ministerio público y lo estamos haciendo a cabalidad”.

Nosotros estamos haciendo todas las diligencias necesarias, indispensables para poder determinar si hay alguna responsabilidad, estamos en una investigación preliminar y para pasar a una investigación preparatoria necesitamos tener los elementos de convicción, añadió.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, descartó que las investigaciones se hayan centralizado en Lima.

“Definitivamente eso no es así, eso no corresponde a la realidad, además que todos los fiscales están viajando a todos los distritos donde haya victimas. Hay fiscalías de derechos humanos que complementan con apoyo para la realización de las diligencias necesarias”, acotó.

Benavides detalló que los fiscales provinciales tienen oficinas en las regiones que son materia de investigación o vienen desde Lima y viajan a la zona. Dijo que por ejemplo, si en Ayacucho se necesita testimoniales y se regresa a Lima porque ya hay otro equipo que viene avanzando con esas diligencias. “Eso no puede ser utilizado políticamente por algunos sectores para decir todo se centraliza en Lima y no tienen las carpetas fiscales de Ayacucho”. anotó.

“Las investigaciones se llevaban por largos años. Uno de los ejes de mi gestión es la lucha contra la corrupción, contra la delincuencia, y defensa de los derechos humanos, entonces no puedo permitir que las investigaciones sean por años, no queremos que sea en plazo legal sino en plazo razonable”, agregó.