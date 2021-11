La Comisión de Fiscalización citará al jefe de la Sunat, Luis Vera Castillo, luego de que se revelaran chats de WhatsApp que evidenciarían que Bruno Pacheco, secretario de Palacio, lo habría presionado para favorecer a determinadas empresas.

En diálogo con Gestión, el integrante del grupo de trabajo, Arturo Alegría (Fuerza Popular), adelantó que hoy, en la sesión del grupo, pedirá que Vera y Pacheco rindan sus testimonios.

“Que el secretario de Palacio esté conversando sobre un tema en particular con cualquier jefe de institución pública amerita una investigación acelerada”, declaró.

En ese sentido, cuestionó que por qué recién luego de casi dos meses desde el primer contacto de Pacheco con Vera el 22 de setiembre, de acuerdo a las conversaciones, sale a luz esta denuncia.

“Habría que ver quién está filtrando esta información. Siento que es un desgobierno. Están sacando todo esto para ver quién toma el liderazgo o el poder. Esto es lamentable. Solo se buscan apagar incendios y no buscar las soluciones que el país merece”, dijo.

Respalda planteamiento

Gestión también se comunicó con Silvia Monteza, presidenta de la Comisión de Economía, para consultarle si citará a Pacheco y Vera.

La parlamentaria de Acción Popular indicó que al ser también miembro de la Comisión de Fiscalización dejará que este grupo de trabajo sea quien inicie las indagaciones.

En ese sentido, manifestó que se sumará al pedido de Alegría para citar a Vera y Pacheco en calidad de testigos.

Al igual que su colega de Fuerza Popular, cuestionó por qué ahora se filtran los chats.

A su juicio, se trataría de allegados a Pacheco quienes intentan demostrar que tiene el poder en todo el Gobierno.

Recordó que el hombre de confianza del presidente Pedro Castillo no solo está implicado en este escándalo, sino también en los presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, así como supuesta injerencia en un ascenso diplomático.

Monteza y Alegría coincidieron en que, si Pacheco se niega asistir a la comisión en dos oportunidades, será citado de grado o fuerza.

El nuevo escándalo

El portal Lima Gris dio a conocer conversaciones de Pacheco, en el que le escribe insistentemente presionando a Vera, con el fin de favorecer a empresas que tienen deuda con dicha entidad.

En uno de los chats enviado por el secretario el 22 de setiembre al jefe de la Sunat, se lee: “Enrique, este es el servicio del amigo que te pedí, es respecto a la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo Deltron RUC 20212331377. Apóyalo por favor y me comunicas la solución”, se lee.

En otro momento le dice al jefe de la Sunat: “Kike, del amigo anterior me informan que solo hay resoluciones 2014 y faltan 2016 y creo 2017. Creo ya deben de dejarlo porque si no lo van a mandar a la bancarrota. Hay que apoyar y me avisas de los cometidos por favor. Gracias”.

Más favores

Otro de los favores que se revelan, es del 29 de setiembre, en el que Pacheco envía un mensaje a Verá en el que adjunta documentos, a fin de pedir ayuda para el ingreso de los productos químicos.

El secretario insiste al jefe de la Sunat, que no le responde, mediante mensajes para favorecer a una empresa minera que tiene problemas con la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, haciéndole recordar el caso de Deltron.

Vera se pronunció sobre la denuncia y negó al portal Lima Gris que Sunat haya favorecido a alguna empresa solicitada por Pacheco.