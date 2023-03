El extrabajador del Congreso Carlos Marina Puscán denunció que le cobraban S/ 1,500 mensuales del sueldo que recibía por sus trabajo de comunicador en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, presidida por la congresista Magaly Ruíz (Alianza para el Progreso).

De acuerdo a una investigación de Punto Final, el asesor principal de la legisladora, Jony Romero, se encargaba del cobro dichos cupos alegando que ella estaba “endeudada hasta el cuello” por los gastos que había tenido en la campaña electoral pasada.

Según relató Marina, fue contratado como auxiliar de la mencionada comisión con un sueldo de S/ 4,200, pero con la condición de que aporten mensualmente a la legisladora después de que el Poder Legislativo les abonara el dinero.

“Él (Jony Romero) nos pedía que el aporte sea en efectivo, no en cuenta bancaria. El dinero se hacía en un sobre cerrado, en efectivo, y en cuarto cerrado. Nos llamaba el señor Jony Romero al celular personal, y nos decía: ‘Vengan, traigan el sobre’. Eso era lo que siempre nos decían, nos encerraban en un cuarto cerrado con llave, donde nadie más tenía acceso, y se hacía la entrega en efectivo. Dentro del edificio del parlamento”, manifestó en diálogo con el dominical.

¿Qué dijeron los denunciados?

Pese a ello, Romero dijo no haber estado en el grupo de trabajo parlamentario y no haber tenido contacto con ninguno de los trabajadores de allí. “No estuve en Comisión de Infancia, no he tenido contacto con ellos”, dijo.

Por su parte, la congresista Magaly Ruíz se pronunció al respecto en sus redes sociales y señaló que son “dichos improbados”, pero aclaró que se someterá a las inevstigaciones necesarias.

“Ante los dichos improbados contra mi persona atribuyéndome la comisión de un hecho inventado, en claro ataque al legislativo, expreso que me someteré a todas las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos”, escribió en su cuenta de Twitter.

APP se pronuncia

Al respecto, el partido APP emitió un comunicado en el que exhortó a la parlamentaria a brindar toda la información que se requiera para ayudar a esclarecer la denuncia en su contra.

“En tanto se realicen las investigaciones del caso, la comisión política del partido realizará las acciones necesarias para determinar si existen responsabilidades a tomar en cuenta. Cualquier ilícito mercerá la mayor sanción partidaria”, se lee en el pronunciamiento.