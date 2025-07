En medio de los cuestionamientos en su contra, la presidenta Dina Boluarte ofreció esta mañana su discurso a la Nación por Fiestas Patrias, el último de su gestión.

La mandataria leyó 82 páginas de un documento que tenía 97 hojas, en el que abordó diversos temas, así como realizó un balance de su gestión y dio algunos anuncios que implementará en los próximos meses.

En ese sentido, dijo que viene trabajando “con fuerza” en pos de lograr los consensos necesarios para implementar una reforma del sistema de justicia estructural.

Al respecto, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se mostró a favor de dicha propuesta, siempre y cuando no configure una “intervención” de las instituciones, tal como busca hacer el Congreso de la República con el Ministerio Público.

“Me parece bien, pero que se haga con fortalecimiento, no a manera de intervención ni pretendiendo cesar o dejar a un lado a los fiscales titulares, como se está pretendiendo con algunos proyectos de ley”, dijo esta tarde a RPP.

Espinoza recordó que las reformas tienen que ser conversadas con todas las instituciones, por lo que reiteró que están dispuestos a recoger las propuestas que se planteen para mejorar la labor de la Fiscalía.

“Es que las reformas tienen que conversarse. Las reformas son planteamientos, propuestas, son estudios técnicos y nosotros en el Ministerio Público estamos totalmente dispuestos a recibir propuestas de cualquier entidad pública o, incluso, privada”, aseveró.

PIDE REUNIÓN CON EL MINISTRO DEL INTERIOR

En otro momento, Espinoza le recomendó a la jefa de Estado que aterrice sus propuestas, sobre todo, en seguridad ciudadana, al criticar la extensión de su discurso, que duró 4 horas y 11 minutos.

La titular del Ministerio Público añadió que se encuentran a la expectativa de la respuesta del ministro del Interior, Carlos Malaver, para reunirse en pos de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Ella (Dina Boluarte) ha hecho también un balance respecto de algunos temas que se han venido impulsado, pero todavía no vemos resultados. En el tema de la inseguridad ciudadana, todavía estamos a la expectativa de poder reunirnos con el ministro del Interior”, remarcó.

“Ya he hablado con él (Carlos Malaver) y he aprovechado, le he dicho que tenemos que reunirnos las cabezas del sistema”, acotó Espinoza.