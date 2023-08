El vocero de Acción Popular (AP), Darwin Espinoza, calificó como un saludo a la bandera la anunciada suspensión de la militancia partidaria de los seis parlamentarios que actualmente conforman la bancada acciopopulista en el Congreso de la República, entre los cuales se encuentra él.

“No existe suspensión preventiva, como dijo ayer el secretario general (Edmundo del Águila). Si leemos el estatuto, la suspensión se da como castigo o resultado de un proceso disciplinario”, afirmó Espinoza en diálogo con la Agencia Andina.

El parlamentario remarcó que en el estatuto del partido no existe la figura de licencia ni la de suspensión de forma preventiva. Además, señaló que un proceso disciplinario tiene sus etapas.

LEA TAMBIÉN: María del Carmen Alva dice que no obligó a los congresistas a renunciar a Acción Popular

“Esa suspensión no procede ni en el Jurado Nacional de Elecciones ni en el ROP (Registro de Organizaciones Política) porque no se ha dado un debido proceso. Nosotros enviaremos documentación al JNE para que tenga conocimiento”, dijo el legislador, quien consideró que se trata de imponer un castigo con el poder de los votos sin respetar las normas internas de la organización política.

LEA TAMBIÉN: Darwin Espinoza se habría apropiado de dinero de rifas y alquileres de Acción Popular

Espinoza cuestionó que no se está tratando a todos militantes con igualdad porque ayer durante el plenario de AP se presentó una propuesta para que también se suspenda a los militantes investigados por el caso Los Elegantes de San Jhon, en el cual, dijo, está involucrado el hijo del secretario general.

“El papá no hizo caso, cambió el tema. Entonces nadie puede ser acusado ni suspendido sus derecho partidarios simplemente por una investigación que en nuestro caso inclusive está en etapa preliminar”, subrayó.

Aparte de ello, el legislador denunció irregularidades en el plenario del último sábado porque se votó los miembros de los tribunales de disciplina con un padrón distinto al acreditado por el comité nacional electoral.

Refirió que el presidente del Comité Nacional Electoral de AP, Ricardo Zuñe, declinó a llevar el proceso de elección de las dos salas del tribunal de disciplina. “Pero él no se retiró del plenario como se ha dicho, permaneció en la reunión pero sin llevar el proceso de elección como correspondía”, aclaró.

Por ello, el vocero de AP calificó como un engaño y saludo a la bandera el anunció de la suspensión de los seis legisladores que integran la bancada acciopopulista.

“Ha sido un saludo a la bandera o quieren quedar bien con la prensa o no se cuál es la intención. Hemos sido bien claros al decir que un plenario no puede expulsar a militantes, para eso hay instancias. Inclusive tenemos la figura defensor del afiliado. Vamos interponer todo recursos legales, no soy nuevo en el partido, tengo 22 años de militancia”, concluyó.