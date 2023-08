La ahora congresista no agrupada, Maria del Carmen Alva, ha sido señalada como la culpable de la renuncia de sus ex compañeros de Acción Popular, por parte del nuevo vocero de la bancada, Darwin Espinoza.

“Yo fui la primera que renuncié, yo tomé la decisión, no le dije a nadie y de ahí fueron renunciando. Yo a nadie le he dicho que renuncie”, manifestó.

Ello, tras lo señalado por el congresista y vocero de la bancada de Acción Popular, Darwin Espinoza. Al respecto, la congresista Alva dijo que es mentira y que en lugar “de aclarar sus temas inventa cosas de otros”, queriendo desprestigiar su imagen. “Ellos mismos saben que yo no he presionado a nadie”, dijo.

Asimismo, la parlamentaria por Accion Popular señaló que es difícil que alguien renuncie por presión.

“A mi me costó mucho (renunciar). Yo no he hecho nada, me da pena salir de mi bancada, pero creo que era necesario”, indicó.

En tanto, sobre el nuevo cuestionamiento al presidente del Congreso, Alejandro Soto, sobre su declaración jurada que no consignada deudas pese a que sí tenía una de reparación civil por pagar, María del Carmen Alva señaló que hablará con él para saber lo que realmente pasó.

“No tengo la información, no quiero decir algo que no sé. Además, creo que por respeto tengo que conversar con el presidente a quien hemos apoyado y elegido”, concluyó.