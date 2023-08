Los parlamentarios María del Carmen Alva, Ilich López, Silvia Monteza, Pedro Martínez, Karol Paredes, José Arriola, Juan Carlos Mori y Carlos Alva fueron quienes renunciaron en la víspera y cuestionaron la elección de Espinoza en la vocería.

Además, criticaron su negativa de evaluar la reconsideración a la votación que lo puso en ese cargo. En diálogo con Gestión, Arriola aseveró que Espinoza “es un vocero ilegal”.

“Después de la votación se presentó una reconsideración a la votación y esa reconsideración no ha sido resuelta como corresponde, como todo procedimiento. No la quiso recibir, no la quiso admitir”, manifestó.

Se niegan a renunciar

Pese a ello, los 7 congresistas que aún permanecen en la bancada acciopopulista emitieron un comunicado en sus redes sociales, en el que descartaron que vayan a renunciar y aseguraron que “se mantendrán unidos”.

“Ratificamos a la militancia y a la ciudadanía en general que los congresistas que permanecemos en nuestro grupo parlamentario nos mantenemos y mantendremos unidos e invitamos a los congresistas que optaron por la renuncia a reflexionar su decisión, porque las puertas de la bancada siempre estarán abiertas”, se lee en el texto.

Darwin Espinoza, Wilson Soto, Luis Aragón, Raúl Doroteo, Jorge Flores, Hilda Portero y Elvis Vergara firmaron dicho pronunciamiento.

Buscarán expulsar a ‘Los Niños’ del partido

En ese sentido, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido Acción Popular anunció que el próximo 19 de agosto se reunirá el Plenario Nacional a fin de evaluar la expulsión de “malos congresistas” que forman parte de su bancada.

La organización precisó en un comunicado que la evaluación se hará a través de un tribunal de disciplina que se elegirá en la mencionada sesión.

“El Plenario Nacional se reunirá el próximo 19 de este mes y elegirá al tribunal de disciplina, órgano que deberá considerar la expulsión de estos malos militantes, malos congresistas y ciudadanos en el menor plazo legal”, señaló.

Fiscalía investiga a seis congresistas de Acción Popular sindicados como 'Los Niños'

El secretario general del partido de la lampa, Edmundo del Águila Morote, indicó a Gestión que un tiempo considerable para que se analice la expulsión de ‘Los Niños’ sería 30 días, por lo que el próximo 19 de setiembre se tendria que haber resulto el tema.

LEA TAMBIÉN: Legisladores de Acción Popular descartan que vayan a renunciar y piden reflexión a disidentes

Seguidamente, Del Águila detalló que la investigación primero se avocará en los seis parlamentarios más cuestionados y que formarían el grupo que buscaba puestos en el Estado a cambio de favorecer con votos en el pleno al expresidente Pedro Castillo. Ellos son: Raúl Doroteo, Jorge Flores, Elvis Vergara, Ilich López, Juan Carlos Mori y Darwin Espinoza.

“En primera instancia nos vamos a concentrar en investigar a los seis (’Niños’) que ya tienen un expediente. Si de ahí surgen otros casos relacionados, se van a hacer nuevas investigaciones y el tribunal tendrá que resolver en esos otros casos”.

¿Qué pasará con la bancada si los expulsan?

En el escenario de que Acción Popular expulse a los mencionados legisladores, Edmundo del Águila explicó que ellos ya no podrían pertenecer a la bancada. En un escenario así, este grupo se disolvería al no contar con los cinco miembros necesarios.

En esa línea, el secretario general de la organización, acotó que si esto se da, los legisladores que han renunciado podrían crear su propia bancada con el nombre de Acción Popular.

“En caso que los actuales miembros de la bancada sean expulsados, entonces la bancada pasaría a formar parte de los que se han retirado. El nombre de la bancada le pertenece al partido y ese nombre podría ser usado por los que han renunciado ahora porque han sido elegidos dentro del nombre de Acción Popular”, comentó.

Edmundo del Águila Morote es el secretario general de Acción Popular. Foto: GEC

En diálogo con este medio, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco coincidió en que en caso ‘Los Niños’ sean expulsados del partido, saldrían de la agrupación parlamentaria y los legisladores que renunciaron podrían formar una bancada bajo el mismo nombre.

“Si los expulsan (a ‘Los Niños’) del partido ya no podrían pertenecer a la bancada. (En caso la actual bancada de Acción Popular se disuelva) los renunciantes pueden crear otra con el mismo nombre”, dijo.

El congresista Edwin Martínez mencionó para Gestión que es una posibilidad que esto suceda, pero él se mostró a favor de que se mantenga la bancada inicial acciopopulista y pero que se sancione a quienes hayan cometido acto ilíticos.

“Podría suceder (crear una nueva bancada de Acción Popular), pero espero que no sea así. Que se mantenga la bancada inicial de Acción Popular, que haya una verdadera reconsideración entre los correligionarios, que se sancionen a quienes hayan cometido actos ilícitos, pero que no se desintegre la bancada”, sostuvo.

