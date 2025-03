El pleno del Congreso de la República debatirá este jueves 13 el dictamen del proyecto de ley que establece un nuevo marco legal sobre el uso y fines de los recursos provenientes de la cooperación internacional que reciben los organismos no gubernamentales (ONG).

Así lo confirmó el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, quien señaló que la Junta de Portavoces ha priorizado para ese día el debate de dicha iniciativa.

Se trata de proyectos de ley, entre ellos el Proyecto de Ley 7367, que propone modificar la Ley 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Según los autores de la iniciativa se busca fortalecer el trabajo de dicha institución y contribuir con la transparencia y la supervisión de la ejecución de los recursos recibidos por aquellas entidades que gestionan la cooperación técnica internacional no reembolsable.

Las ONG cuestionan dictamen

Las ONG cuestiona el dictamen y sostienen que el verdadero interés sería limitar el derecho de asociación y participación ciudadana a través de estas organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, la democracia, la libertad de expresión y las libertades individuales, así como en la promoción de cambios hacia la igualdad, el acceso a salud, educación de calidad, la protección del medio ambiente, entre otros temas.

Por ejemplo la Asociación Civil Transparencia manifestó su desacuerdo con dicho proyecto congresal, considerando que significa un grave atentado contra la libertad de organizaciones civiles, empresariales y religiosas.

Sostuvo que lo preocupante es que este "siga el modelo de control político de dictaduras como la de Venezuela, Nicaragua y Rusia".

Salhuana cuestiona a fiscal de la Nación

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, criticó la falta de diálogo por parte de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, con los titulares de los demás poderes del Estado.

Esto, al ser consultado por la denuncia constitucional que impulsa la bancada de Renovación Popular contra la titular del Ministerio Público.

En diálogo con la prensa, Salhuana resaltó la necesidad de que existan relaciones cordiales entre entidades constitucionalmente autónomas, algo que no está ocurriendo en el país.

“Lamentablemente esa no es la realidad. Hay una situación tensa entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Hay una relación no tan armoniosa también con algunos sectores del Congreso y creo que eso no contribuye a generar un nivel de estabilidad legal, política y social”, apuntó.

“Estimo que los congresistas tienen sus razones para fundamentar esa denuncia, pero lo que observo es que desde el principio la fiscal de la Nación no ha tenido una actitud cordial, amistosa, de buscar una relación con los poderes del Estado. Creo que ahí habría que corregir un poco”, añadió el presidente del Congreso.

El mes pasado, el Parlamento realizó una mesa técnica en la que se abordó la inseguridad ciudadana y las propuestas para combatirla. A la audiencia acudieron los representantes de diversos poderes del Estado, como el Ejecutivo y el Poder Judicial; sin embargo, Espinoza estuvo ausente.

