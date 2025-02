La tragedia ocurrida en el Real Plaza de Trujillo, que ocasionó la muerte de 6 personas y dejó más de 80 heridos, no pasó desapercibida en el Congreso de la República.

El legislador de Acción Popular, Wilson Soto, envió un oficio al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Manuel García, a fin de que que se cite a los presuntos responsables vinculados a esta tragedia.

En diálogo con RPP, Soto indicó que ha solicitado la presencia en el Pleno, previsto para el próximo martes 4 de marzo, de los representantes de Intercorp, entre ellos propietarios, gerentes y administradores de centro comercial Real Plaza.

También pidió que se convoque al alcalde de Trujillo, Mario Reyna, al presidente de Indecopi, Alberto Villanueva, y al contralor general de la República, César Aguilar.

“Es importante que se investigue, que se lleven los hechos hasta el final, porque aquí hay responsables, directa e indirectamente. Hay personas que han fallecido prácticamente, han perdido la vida, su proyecto de vida. Por ejemplo, hay una persona también que (le) han amputado la pierna y se malogró su vida (...) aquí no podemos pasar por agua tibia. Aquí no podemos decir que no pasó nada”, dijo el último martes.

El legislador también criticó a las municipalidades que, tras la tragedia en Trujillo, han empezado a clausurar otros centros comerciales de la cadena Real Plaza.

“Los alcaldes están haciendo ahora su trabajo, pero ¿por qué han esperado tanto tiempo? Recién cuando pasa una tragedia, vienen a apagar como los bomberos el incendio. Está pasando en Huancayo e igual en otras ciudades”, cuestionó.

Cuestiona denuncia penal presentada por alcalde de Trujillo

Tras estos lamentables sucesos, el burgomaestre de Trujillo presentó una denuncia penal contra los directivos del Grupo Intercorp por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo y lesiones, a raíz de la muerte de seis personas.

La denuncia está dirigida a Carlos Rodríguez Pastor, propietario del Grupo Intercorp, Fernando Zavala, CEO de la compañía, y al gerente general de la cadena de centros comercial Real Plaza, Misael Shimizu, entre otros.

Respecto a esta denuncia, Soto consideró que el burgomaestre está tratando de “eludir su responsabilidad” con esta medida.

“Es una forma de eludir responsabilidad porque, si bien es cierto, habían pasado una inspección, ¿cómo dieron la autorización? Yo creo que eso es como ‘estoy denunciando y quiero lavarme (las manos y eludir) las responsabilidades. De alguna manera, hay una responsabilidad”, manifestó.

