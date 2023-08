Este miércoles 23 de agosto, Hernando Guerra García habló de diferentes temas, entre ellos, sobre la moción de censura ante Alejandro Soto, presidente del Congreso, quien tiene varias denuncias en su contra. Ante ello, el parlamentario de Fuerza Popular expresó cuál es la postura de su bancada.

Al iniciar, Hernando Guerra García reiteró que su partido consideraba la inocencia de Alejandro Soto, pese a las especulaciones. “Nosotros tenemos un razonamiento político y no decimos que alguien es inocente, pero debemos tener la presunción de la inocencia. La fiscalía y la prensa no pueden declarar imputable”.

“Nuestra posición es que el presidente del Congreso de la República tiene presunción de inocencia y no por investigaciones preliminares, titulares de prensa o por lo que se cree vamos a cambiar a un presidente del Congreso. No vamos a apoyar esa moción, mientras las evidencias que tengamos sean las que están puestas, que son solamente presunciones”, indicó en entrevista a RPP.

Además, resaltó que las denuncias en contra de Alejandro Soto son temas civiles, más no penales: “El tema empezó con 50 denuncias, después bajaron a 10 y luego a cinco. Luego se habló de su supuesta cuñada, luego a que no emitió alguna declaración. Estos temas son temas civiles, él tiene un pleito civil, pero no son temas vinculados a corrupción, coima, etc”.

Finalmente, el congresista comparó la situación con la vacancia a Pedro Castillo: “Así como nosotros protegimos la institucionalidad del Presidente de la República, de la misma manera, Fuerza Popular protegerá la institucionalidad hasta que tengamos claro el tema”.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.