En esta segunda parte de la entrevista el legislador habla sobre la relación que tendrá su agrupación con Perú Libre (PL) tras su “alianza” en la Mesa Directiva, así como reflexiona sobre el futuro del presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien afronta varias denuncias.

- ¿Cuáles son los temas que Fuerza Popular impulsará en este periodo?

Creo que el tema de la bicameralidad es importante, necesitamos entender que este retorno a la bicameralidad es saludable para lo que se viene en los próximos congresos. También están las reformas políticas que están pendientes, el sistema sobre cómo se elegirá a los parlamentarios o, en todo caso, senadores y diputados, y algunas reformas políticas que están en evaluación, por ejemplo, la eventualidad de llamar a los gobernadores regionales al Congreso a fin de que rindan cuentas. Ellos, hasta el momento, solo le rinden cuentas al consejo o al gobierno regional, y la verdad poco o nada hacen los consejeros en los procesos de fiscalización.

- Es decir, ¿sería una suerte de interpelación a los gobernadores?

Sí. Eso lo presentó la bancada de Avanza País. A mí me pareció interesante y habrá que darle vuelta para, tal vez, no sea a título de censura, porque sería tal vez un poco complicado, pero sí sería bueno que los gobernadores rindan cuentas. Ellos manejan aproximadamente el 25% de presupuesto público de todo el Perú y están sujetos a evaluación de la Contraloría, que a veces no tienen las capacidades o herramientas políticas para poder trabajar, las que si tiene el congreso. Entonces, eso, a nivel de reformas políticas, van a tener que darse.

- ¿Qué otros temas pondrán en agenda?

También se tendrá que trabajar una ley de presupuesto amplio, por ejemplo, tenemos una serie de proyectos paralizados. En el Perú creo que hay 20,000 obras públicas paralizadas, no podemos estar siempre invirtiendo o poniendo plata de todos los peruanos en una obra, que al final quedan varadas o no continúan. Al final toda esta inversión se va al tacho de la basura. Entonces, la ley de presupuesto que tiene que plantear el Ejecutivo debe atender prioritariamente estos temas y a los sectores que vayan a ser afectados por el fenómeno El Niño.

El futuro del ‘Bloque país’ y la relación que tendrán con Perú Libre

-FP se unió a APP, Perú Libre, Avanza País, Somos Perú y Unidad y Diálogo para postular a la Mesa Directiva, ¿cuál será el futuro del denominado ‘Bloque país’?

Estos bloques normalmente se forman para poder buscar una consolidación de la Mesa Directiva, pero también para mantener su permanencia y, de algún modo, buscar los consensos para lo que viene en la agenda legislativa. Hay que acordarnos que la gran mayoría de reformas importantes que realiza el Congreso necesita 87 votos, y esto significa que tenemos que buscar la manera de cómo le tocamos las puertas a quienes tal vez están muy cercanos a nosotros. Para eso será importante Somos Perú.

- ¿Por qué lo dice?

Este partido es importante porque puede servir como un eje que nos permita acercarnos al diálogo con otras bancadas. Quienes hacemos política joven y estamos iniciándonos en esto, creemos que no podemos cerrar las puertas al diálogo, tenemos que buscar la manera de cómo consolidamos algunas conversaciones para que no se rompan. Creo que este ‘Bloque país’ tiene dos funciones.

- ¿Cuáles son?

La primera es mantenerse vigente, porque esto va a permitir tener una gobernabilidad interna dentro del Parlamento. En segundo lugar, este ‘Bloque país’ tiene que buscar la manera de cómo sacar adelante algunas reformas que todos queremos, pero que no se llegan a los consensos adecuados. Creo que quienes estamos en este bloque queremos y buscamos hacer una forma distinta de hacer política, de tender los puentes con los que tal vez son ideológicamente distintos a nosotros, pero tenemos un claro objetivo común.

LEA TAMBIÉN: Junta de Portavoces aprueba nómina del grupo de Ética con dos legisladores sancionados

-En el caso de Perú Libre, ¿buscarán que este entendimiento o alianza sea a lo largo de todo el periodo?

Debemos buscar que este acercamiento y las conversaciones con PL sean, en la medida de lo posible, saludables y buscaremos que no sea una relación tóxica. Por ejemplo, alguien de PL viene y me dice ‘Arturo, trato de convencerte para poder plantear una Asamblea Constituyente’ y yo le voy a decir que no y le pediré que no me hable de ese tema porque eso terminará por distanciarnos. Ellos pueden salir a medios a hablar del tema y nosotros respetaremos su opinión, pero ese tema no es un punto de debate. Hay que buscar algunas alternativas en las que sí estemos de acuerdo.

- ¿Cómo cuáles?

Creo que en PL, en cierta forma, he escuchado a varios congresistas que están a favor de la bicameralidad, pero claro, hubo un momento muy tenso en cierto en el que se hablaba de la Asamblea Constituyente y luego, la bicameralidad. Entonces, tenemos que tratar de ver la manera de cómo le damos al país respuestas claras y evidentes, más allá de decisiones partidarias o personales. Creemos que, de algún modo, tenemos que centrarnos en las similitudes en algunos temas en lugar de centrarnos en las diferencias

-Pero desde PL han adelantado que insistirán con la Asamblea Constituyente y ustedes tampoco piensan ceder, ¿qué pasará ahí?

Sobre ese tema ya hemos sido completamente claros con ellos. Nosotros no vamos a someter a debate el tema y no queremos que eso entre a discusión. Si ellos lo plantean, tienen toda la atribución de hacerlo, de sugerir un proyecto de ley de lo que crean conveniente, pero de nuestro lado eso es un tema que no tiene asidero y no es negociable. No vamos a ceder ningún centímetro ante eso y esperamos que ellos tengan la suficiente madurez política de entender de que, si con votos no convencen, no vengan a tratar de convencer con los golpes o con los gritos. Creo que eso lastimaría este proceso de acercamiento y conversaciones que queremos que se tengan en beneficio de la ciudadanía.

LEA TAMBIÉN: Fuerza Popular y Perú Libre no apoyarán en este momento eventual censura de Alejandro Soto

-La relación entre FP y Renovación Popular se quebró a raíz de la inclusión de PL en la Mesa Directiva. ¿Buscan reconciliarse con ese grupo?

Ellos han tratado válidamente de posicionarse como el primer partido de oposición, pero evidentemente no lo pudieron lograr. Creo que esto ha significado que tengamos algunas discusiones, que no hayamos podido tomar acuerdo en algunos temas, como por ejemplo, la elección de la Mesa Directiva, pero creo que este diálogo y comunicación nunca se perdió. Entonces, más allá de que se tenga claro de que ellos no formaron parte de las conversaciones para la Mesa Directiva, si tenemos claro de que ellos tienen un punto ideológico similar al de nosotros, cercano al bloque y que contamos con ellos evidentemente para plantear algunas reformas de cara al Congreso en este año.

Arturo Alegría dijo que su grupo le hizo saber a Perú Libre de el tema de la Asamblea Constituyente no está en debate. | Foto: César Campos/@photo.gec

El caso de Alejandro Soto y los legisladores ‘mocha sueldos’

-Pese a que recién lleva 23 días en el cargo el presidente del Congreso, Alejandro Soto, se encuentro inmerso en varias denuncias, entre ellas, habría omitido declarar en su hoja de vida que adeuda el pago de una reparación civil. ¿Qué harán?

Hay que aterrizar un poco todos estos cuestionamientos. Primero se habló de 50 denuncias fiscales, algo que definitivamente no fue cierto y el presidente del Congreso salió a desmentirlo. Más allá de que eso, de algún modo, no haya sido real, siempre generó un daño. El día de hoy (lunes) el presidente del Congreso nos ha informado sobre estas denuncias y creo que sus respuestas han sido satisfactorias.

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori responde a Perú Libre y asegura que la Asamblea Constituyente no pasará

- ¿Pero no le preocupa que, hasta el momento, no haya salido presencialmente a aclarar todas estas denuncias?

Yo no voy a ponerme como defensor del presidente del Congreso, porque no me corresponde, pero lo que sí puedo decirte es que las respuestas que él ha dado han sido satisfactorias. Tal vez pudo haber sido mejor que Alejandro Soto salga a desmentir o, de algún modo, responder cada una de estas imputaciones, pero eso no significa de que tenga una responsabilidad real. Lo que hemos visto es que existe un poco de mala información que creo que es utilizada por personas que, de algún modo, quieren ver el caos en el Congreso.

- ¿A quiénes se refiere?

O sea, hablamos de la bancada de Juntos por el Perú, que están desesperados por lavarse la cara de lo que significó (Pedro) Castillo y tienes, por ejemplo, a un congresista como Roberto Sánchez, quien está en medio de las investigaciones por el golpe de Estado, hablando de censura. Eso le debería dar vergüenza, pero vuelvo a repetir: siempre en estos temas hay una posibilidad de mejora comunicacional y creo que este tipo de respuestas tiene que ser de público conocimiento.

-En su cuenta de Twitter, Soto aseguró que “seguimos trabajando duela a quien le duela, siempre he actuado correctamente, informaciones falsas no me harán retroceder en el cumplimiento de mis obligaciones”. ¿Es suficiente?

Yo creo que el presidente del Congreso ahí, tal vez, no ha tenido una buena respuesta. Uno no tiene que salir a decir “duela a quien le duela”. Así como se le está exigiendo transparencia a la presidenta Dina Boluarte, también se le tiene que exigir transparencia y gestos al presidente del Congreso. Entonces, creo que será importante que pueda responder todas estas imputaciones.

-En caso se presente una moción de censura contra Soto y esta se apruebe, ¿estarían dispuestos a asumir la presidencia del Congreso?

Creo que es muy temprano para hablar de este tipo de hechos. Nosotros vamos a respaldar a la gestión actual de la Mesa Directiva porque hablar de una censura sin fundamentos y simplemente por tratar de agarrar una investigación sin pruebas, no viene al caso. Sin embargo, hay que ver de dónde vienen esos pedidos de censura. Nosotros no vamos a ceder ante los que perdieron y quieren buscar la manera de cómo llegar o inestabilizar al presidente del Congreso. Entonces, nosotros no tomamos en consideración ese planteamiento de censura y hablar ahora de asumir o no la presidencia (del Congreso) es algo que no está en nuestra mente.

-La imagen que proyecta el Congreso ha decaído enormemente a raíz del blindaje que hubo en la comisión de ética a los legisladores conocidos como “mocha sueldos”. ¿Qué piensan hacer al respecto?

Aquí quiero aclarar un punto. El primero es que no es un blindaje de la comisión de Ética, sino de ciertos miembros de la comisión. Eso hay que aclararlo porque fui parte de ese grupo y yo nunca blindé, y Fuerza Popular tampoco lo hizo. Creemos que la comisión tiene una gran labor por delante porque cuando se trató de sancionar a estas personas, tenían el apoyo de algunas bancadas y ahora se sabe el por qué. Hay que llamar la atención, le pido a los medios que vean las votaciones para saber a quién hay que pedirle explicaciones por esos temas. Creo que es importante saber diferenciar entre la paja y el trigo

- ¿Con Diego Bazán en la presidencia de la comisión cree que terminarán esta suerte de ‘blindajes’?

Si. En primer lugar, nada va a cambiar sino cambiamos la actitud de los parlamentarios y de los mismos integrantes de la comisión. Entonces, creo que esto será fundamental para poder buscar una alternativa de solución. Hay una deuda pendiente del Congreso, porque hacia afuera, independientemente de quién apoyó a tal legislador, el mensaje es que el Congreso es el que está blindando. Eso hay que revertirlo.