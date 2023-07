El Congreso de la República tiene un nuevo presidente para el periodo 2023-204. Se trata del legislador de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, quien reemplazará en el cargo a José Williams.

La “lista 1″, que además de Soto es conformada por Hernando Guerra García (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Roselli Amuruz (Avanza País), obtuvo ayer 77 votos en el Pleno.

Durante su juramentación en el cargo de segundo vicepresidente del Parlamento, Cerrón hizo alusión a la Asamblea Constituyente y una nueva Constitución.

Esto, a pesar de que los demás grupos que integran su lista, entre ellos, Fuerza Popular (FP), se oponen a esa iniciativa.

“Por la memoria de Jaime Cerrón Palomino, por los quechuas, chancas y aimaras, y por la Asamblea Constituyente y una nueva Constitución, ¡sí juro!”, exclamó el legislador.

Al respecto, la vocera de FP, Patricia Juárez, recalcó que el hecho de que Cerrón haya jurado por la Asamblea Constituyente no significa que eso se vaya a llevar a cabo por una razón en particular: no tiene lo votos necesarios en el Pleno para aprobar dicha iniciativa.

“En principio, (Waldemar Cerrón) tendría que plantear una reforma constitucional y tener 87 votos en dios legislaturas consecutivas, y eso no lo va a tener y no lo tiene”, enfatizó en diálogo con Panamericana Televisión.

La legisladora hizo hincapié en que PL siempre ha tenido como bandera la Asamblea Constituyente, por lo que insistió en que su grupo no podía impedir que dicho tema sea mencionado.

“Él (Cerrón) puede juramentar por lo que él considere, por sus principios, lo que él quiera, pero de acá a que eso realmente se haga realidad, hay un camino inmenso”, acotó.

RP sabía sobre la inclusión de un grupo de izquierda en la Mesa Directiva

En otro momento, Juárez negó que el ‘Bloque país’, anteriormente denominado ‘Bloque democrático’ haya decidido cambiar a Renovación Popular (RP) por Perú Libre al momento de la confección de la lista.

“Considero que Renovación Popular sigue siendo parte del ‘Bloque democrático’ y, en realidad, no creo que no se dio en ese momento las condiciones para que ellos pudieran ser parte de la mesa, aún cuando hasta el final se consideró que ellos podrían ser parte. No ha habido una exclusión de ninguna naturaleza”, anotó.

La congresista recalcó que RP siempre supo que un grupo de izquierda integraría la lista, por lo que descartó que ellos hayan sido sorprendidos con la noticia, tal como aseveraron varios legisladores de esa bancada.

“En su momento, el vocero (Jorge) Montoya, que participaba en las reuniones, insistía en que debía de darse solo entre las bancadas del bloque de centro derecha, pero nosotros siempre cuando le decíamos que (no daba), cómo hacemos para tener los votos, si en las últimas votaciones hemos tenido 48 a 50 votos. Entonces, ellos no estuvieron de acuerdo”, remarcó.

