La situación de la legisladora de Podemos Perú, Digna Calle, se agrava. La Comisión Permanente del Congreso aprobó otorgar un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar las dos denuncias presentadas en su contra y elaborar un informe final que proponga acciones a tomar ante su ausencia del Perú por casi nueve meses.

Un total de 15 integrantes de la Comisión Permanente respaldaron el inicio de esta pesquisa, mientras que solo dos legisladores se abstuvieron. Estos son Isaac Mita (Perú Libre) y José Luna Gálvez (Podemos Perú). No se registró ningún voto en contra.

Las dos denuncias, impulsadas por las legisladoras Kelly Portalatino y Rosselli Amuruz, buscan que Calle sea investigada por la presunta infracción de los artículos 92 y 93 de la Constitución, así como por el delito de abandono de cargo, según está estipulado en el artículo 380 de Código Penal.

De acuerdo al informe de calificación impulsado por la subcomisión, que preside Lady Camones, era imposible que la denunciada hubiera estado realizando las labores de congresistas y fiscalización, que demandaban su cargo, debido a que estaba por más de siete meses fuera del país, sin indicar cuándo regresaría.

También se detalla que durante el tiempo que llevaba fuera del país, la legisladora habría realizado operaciones de carácter comercial y particular (adquisición y administración de inmuebles y compañías en Estados Unidos) ajenas a sus funciones como congresista.

Como se recuerda, en setiembre pasado Calle retornó al Perú tras haber permanecido medio año en Estados Unidos con licencia del Parlamento. Desde el 20 de enero de este año la congresista contó con licencia sin goce de haber y, ante los constantes cuestionamientos, la bancada de Podemos Perú anunció el regreso de la la legisladora a inicios de agosto; sin embargo, esto se concretó un mes después.

Pese a que ya se encuentra en el país, la congresista adelantó que no acudirá al Parlamento y que continuará trabajando de forma virtual.

“Yo no voy a ir al Congreso, no voy a ir al Pleno presencialmente, ni voy a ir a trabajar mientras esté en Lima, voy a mantener la virtualidad, iré a mi despacho, me encontraré con mis electores, a mi despacho, pero no voy a ir. Virtualmente puedo hacerlo”, enfatizó.

Subcomisión investigará al expresidente Francisco Sagasti

La Comisión Permanente también aprobó otorgar un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar y presentar un informe final sobre la denuncia presentada contra el expresidente Francisco Sagasti.

El expresidente Francisco Sagasti será investigado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. (Foto: EFE)

La denuncia, impulsada por el legislador de Renovación Popular (RP), José Cueto, incluye a los exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice, por la presunta infracción a los artículos 45, 139 inciso 3) y 172 de la Constitución y la presunta comisión el delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal.

La pesquisa fue respalda por los 20 integrantes del grupo de trabajo, no se registró ningún voto en contra y ninguna abstención.

