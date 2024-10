El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, acudió ayer al Congreso de la República para responder un pliego interpelatorio de 29 preguntas.

Al titular del Interior no solo se le cuestiona por su poca eficacia para disminuir los índices de inseguridad ciudadana que se incrementaron en el país, sino también se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz de los audios de las conversaciones que tuvo con el capitán PNP, Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, en el que habría dado a conocer un presunto favorecimiento al líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, para que permanezca prófugo de la justicia.

Pese a las cifras y justificaciones que brindó en el Pleno, que estaba semivacío, no convenció a la mayoría de los legisladores que se encontraban presentes.

Al respecto, la legisladora del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, anunció que promueve una moción de censura en contra del ministro al considerar que no ha podido enfrentar de manera efectiva la criminalidad que aqueja al país.

“El ministro del Interior debe ser censurado por su incompetencia al no haber podido responder de manera efectiva la ola de criminalidad y sicariato. Venimos recolectando firmas para la moción de censura en su contra. El Congreso no puede seguir dándole la espalda a la ciudadanía”, indicó en sus redes sociales, tras precisar que hasta ahora no hay resultados de la declaratoria de emergencia en 14 distritos de la capital.

En diálogo con RPP, recordó que, hasta setiembre pasado, se han registrado 1,266 homicidios, cifra que igualaría los casos de asesinatos contabilizados en el 2023.

“Dónde ha mejorado (la seguridad ciudadana), si tenemos 1,266 homicidios en solo nueve meses”, cuestionó.

También acusó a Santiváñez de no reconocer sus errores y responsabilidades al creer que “todo lo ha hecho bien”, pese a que la delincuencia está desbordada en el país.

“No hay aceptación de culpa cuando tenemos al señor Vladimir Cerrón prófugo, cuando se quiso desaparecer a la Diviac, que buscaba investigar a Dina Boluarte, no hay aceptación de culpa cuando más de un tercio de los ciudadanos en Lima y regiones han sido víctimas de algún hecho delictivo”, enfatizó tras precisar que “defender a este ministro ya es ir demasiado lejos”.

En contra de la censura

Sin embargo, no todos en el Parlamento estarían de acuerdo con censurar a Santiváñez, justo en este momento que la inseguridad ciudadana se ha desbordada.

La legisladora Maricarmen Alva indicó que no firmó moción de interpelación y destacó que no cree en las censuras. A su juicio, la llegada de otro ministro del Interior podría ser peor.

“Ahora la censura no es conveniente, yo le daría un tiempo más para ver su trabajo”, señaló a Canal N.

Por su parte, Diego Bazán, de Renovación Popular, consideró que sería una “irresponsabilidad” censurar al titular del Interior.

“Van seis ministros en lo que va del gobierno de Dina Boluarte. ¿Quién vendrá? no lo sabemos (...) yo creo que si el Ministerio Público encuentra en los próximos días responsabilidad en Santiváñez, por supuesto que voy a hacer el primero en pedir su cabeza. Hoy sería irresponsable hacerlo”, acotó.

