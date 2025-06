El congresista y vocero de Renovación Popular, Alejandro Muñante, presentó un proyecto de ley en el cual propone para sancionar con cárcel a las personas realicen denuncias que sean consideradas falsas en los procesos de violencia familiar.

La propuesta legislativa indica que se aplicará una pena de tres a seis años de prisión efectiva en aquellos casos en los que se denuncie una agresión contra una mujer o algún integrante del grupo familiar y, en el proceso, no se declare la culpabilidad del agresor.

LEA TAMBIÉN: Vecinos en edificios ahora tendrían que pagar estos dos beneficios laborales a sus porteros

En diálogo con RPP, el legislador indicó que, con este proyecto, no se pretende criminalizar a las víctimas de las agresiones.

“Si se logra determinar que no ha existido pruebas de esta denuncia, lo correcto y lo concreto es que exista una sanción correspondiente. O sea, esto es lógico y existe en otras partes del mundo. No estamos inventando ningún tipo de sanción, no estamos criminalizando a la mujer o al hombre que denuncia por violencia física. Eso lo descartamos completamente”, señaló el congresista.

Asimismo, remarco que muchas de las denuncias que se plantean, en el marco de casos de violencia familiar, se terminan cayendo por falta de pruebas.

“Puede haber otros motivos, pero muchas de estas denuncias que se plantean en el camino terminan cayéndose por falta de pruebas. Si una denuncia no se sustenta en pruebas, evidentemente, estamos ante una deformación del sistema. ¿Cómo podríamos sentenciar a una persona sin pruebas?”, puntualizó.

El proyecto de ley, número 11561/ 2024-CR, según su presentación, tiene como objetivo impartir una correcta justicia en las denuncias falsas por violencia contra integrantes del grupo familiar, preservando los derechos fundamentales al honor, buena reputación e imagen del afectado.