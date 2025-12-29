Comisión Permanente del Congreso sesionará este lunes 29 de diciembre. Foto: Congreso de la República.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, para debatir una denuncia constitucional y varios dictámenes considerados de relevancia nacional.

Como primer tema en agenda, se debatirá

Luego de ello, la Comisión Permanente revisará diversos dictámenes de las comisiones de Cultura, Salud, Economía, Transportes, Vivienda, Descentralización, Trabajo y Pueblos Andinos, entre otros.

La agenda incluye , así como el proyecto que prorroga el Decreto de Urgencia 012-2019, referido al fortalecimiento de la seguridad vial en el transporte público terrestre.

Además, que tiene como objetivo permitir la deducción de la base imponible del impuesto predial a favor de personas con discapacidad severa.

Finalmente, se discutirá , con el objetivo de establecer nuevas disposiciones sobre el cargo de director.

Cabe recordar que la sesión fue convocada por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, y se realizará de acuerdo con la citación oficial enviada a los integrantes de este grupo de trabajo.

La sesión fue convocada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y se realizará según la citación oficial enviada a los integrantes de este grupo de trabajo. Foto: GEC / Mario Zapata

