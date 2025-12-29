La Comisión Permanente del Congreso sesionara el lunes 29 de diciembre desde las 09:00 horas en la Sala Grau, para debatir una denuncia constitucional y varios dictámenes considerados de relevancia nacional.

Como primer tema en agenda, se debatirá el informe final de la Denuncia Constitucional 114 contra Mirtha Vásquez, por presunta violación constitucional y presunto delito de negociación incompatible durante su gestión como presidenta interina del Congreso.

Luego de ello, la Comisión Permanente revisará diversos dictámenes de las comisiones de Cultura, Salud, Economía, Transportes, Vivienda, Descentralización, Trabajo y Pueblos Andinos, entre otros.

La agenda incluye la realización del debate y segunda votación de iniciativas legislativas en materia tributaria y de seguridad vial, entre ellas los proyectos que modifican la Ley del Impuesto a la Renta, la Ley del IGV y del ISC para prorrogar los apéndices I y II, así como el proyecto que prorroga el Decreto de Urgencia 012-2019, referido al fortalecimiento de la seguridad vial en el transporte público terrestre.

Además, se debatirá el Proyecto de Ley 961/2021-CR, el cual plantea modificar propone modificar el Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal y la Ley General de la Persona con Discapacidad, que tiene como objetivo permitir la deducción de la base imponible del impuesto predial a favor de personas con discapacidad severa.

Finalmente, se discutirá el dictamen basado en los proyectos 5514/2022-CR y 5620/2022-CR, el cual propone cambios a la Ley 30607 para fortalecer el funcionamiento de las cajas municipales de ahorro y crédito, con el objetivo de establecer nuevas disposiciones sobre el cargo de director.

Cabe recordar que la sesión fue convocada por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, y se realizará de acuerdo con la citación oficial enviada a los integrantes de este grupo de trabajo.