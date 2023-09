La comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer, por mayoría, su plan de trabajo para investigar, en un plazo de 14 días, a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por una presunta falta grave.

El documento recibió el respaldo de 16 legisladores, mientras que uno lo rechazó y otros cuatro se abstuvieron. Esto, a pesar de que durante el debate se criticó que no se consignara las fechas para las diligencias ni se precisara en qué condición serán citados los involucrados en la pesquisa.

Tras estos cuestionamientos, la presidenta del grupo de trabajo, Janet Rivas, informó que el documento será aprobado “con cargo a redacción” para subsanar sus deficiencias.

“No podemos adelantarnos a los hechos. Nos han consignado 14 días, que es un plazo muy corto, y es por ello que el plan de trabajo (para algunos) es adecuado o no lo es. Pero, sin embargo, es lo que podemos hacer dentro de los catorce días que nos dan como plazo, y esto amerita que vayamos a tener que sesionar hasta tres veces por semana”, adelantó.

No descarta pedir una ampliación del plazo

En diálogo con la prensa, Rivas remarcó que se trabajarán en función al plazo que se les asignó (14 días), pero no descartó que se solicité la ampliación de dicho plazo al final del proceso.

“Sí, es muy probable que se solicite la ampliación (del plazo), pero esto se va a definir en la medida de cómo se va avanzando con las sesiones extraordinarias”, señaló.

La legisladora de Perú Libre (PL) adelantó que primero se citarán a los involucrados (denunciante y denunciados) y luego a los expertos constitucionalistas y penalistas que se van a considerar.

“Este viernes tenemos la siguiente sesión extraordinaria, justo vamos a evaluar si consigna ahí algunos integrantes de la JNJ, pero la primera invitada será la congresista Patricia Chirinos (denunciante)”, acotó.

Al ser consultado por la postura del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, quien consideró que esta investigación atenta contra la democracia y que puede afectar la separación de poderes, la legisladora solo atinó a señalar que respeta su opinión.

“Se respeta la opinión que tienen cada uno de ellos. Nosotros como comisión tenemos que ejercer el trabajo que nos han encomendado. Como presidenta de la comisión de Justicia no puedo emitir ninguna opinión a favor o en contra, yo me tengo que bazar dentro del trabajo que me han encomendado”, dijo tras precisar que realizarán un trabajo bastante técnico, sin parcializarnos ni un lado ni para otro.

¿Quiénes serán citados por la comisión de Justicia?

De acuerdo al plan de trabajo aprobado en la comisión de Justicia los primeros en ser convocados serán Patricia Chirinos (Avanza País) y los siete magistrados de la JNJ: Imelda Tumialán (presidenta), Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.

Cabe recordar que Chirinos fue quien presentó la moción ante el Pleno del Congreso para que se investigue a los siete miembros de la JNJ por haberse pronunciado, en mayo pasado, en contra del juicio político y antejuicio al que fue sometida la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. También por una presunta intromisión de Tumialán, De la Haza y Zavala ante la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie contra la decisión del Parlamento de inhabilitar a Ávalos.

El documento también plantea citar al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien supuestamente recibió presiones de los siete magistrados de la JNJ para que se pronuncie en contra de la decisión del Parlamento.

Los jueces supremos César San Martín, Janet Tello y Elvia Barrios, Ávalos, el periodista Gustavo Gorriti y especialistas en derecho constitucional también figuran en la relación de convocados.

La legisladora Susel Paredes pidió que también se cite a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; sin embargo, no hubo una respuesta a su solicitud.

