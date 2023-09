El último fin de semana el Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, una moción que encarga a la comisión de Justicia una investigación sumaria, por el plazo de 14 días, contra los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), quienes podrían ser removidos del cargo en caso el Parlamento así lo considere pertinente.

Los siete investigados son Imelda Tumialán (presidenta), Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.

A los seis magistrados se les acusa de haberse pronunciado, en mayo pasado, en contra del juicio político y antejuicio al que fue sometida la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, así como se cuestiona una presunta intromisión de Tumialán, De la Haza y Zavala ante la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie contra la decisión del Parlamento de inhabilitar a Ávalos.

Pese a que diversos organismos de la sociedad civil consideran que esta investigación contra los siete magistrados tiene la finalidad de removerlos en el cargo, el vicepresidente del Parlamento, Hernando Guerra García, recalcó que actualmente no hay un “ánimo” para proceder de esa manera.

“Acá no se trata de ir y decir que el Congreso lo que quiere es bajarse a todos los jueces de la JNJ. No creo que ese sea el ánimo, ese no es el ánimo de Fuerza Popular, siempre buscamos escuchar a las partes que tienen derecho a dar sus opiniones y luego se tomarán decisiones”, indicó a Canal N.

En ese sentido, recalcó que lo único que se ha hecho es abrir una investigación contra estos jueces y que no se ha hablado de una destitución, tal como señalan algunos críticos de la decisión.

“Nosotros en Fuerza Popular pedimos que además se haga el debido proceso y que en 15 días se pueda escucharlos en la comisión de Justicia y luego será el Pleno el que tome la decisión (...) pero creo que hay que poner paños fríos y hay que reflexionar porque mucha gente está saliendo a decir que lo que el Congreso está haciendo es una destitución, y no es así. Es inicialmente una investigación”, remarcó.

La Constitución permite la destitución de los miembros de la JNJ

En otro momento, el legislador de Fuerza Popular recordó que nuestra Constitución permite que el Congreso pueda destituir a los miembros de la JNJ, por lo que reiteró que dicha medida no es inconstitucional

“Nuestra Constitución permite eso, se llama los contrapesos. La JNJ es nombrada por meritocracia, pero, ¿quién puede remover a la junta? Eso no lo hemos inventado nosotros. La Constitución dice que podrán ser removidos por el Congreso”, apuntó.

Guerra García remarcó que todo poder tiene un contrapeso, por lo que insistió en que en el Parlamento no están actuando de forma irregular.

“Así como el presidente de la República puede ser removido por el Congreso y nadie dice nada, la JNJ podría ser removida por el Congreso, porque así lo señala nuestra Constitución, no es un invento”, dijo tras precisar que si algún congresista está en contra de eso puede presentar un proyecto para derogar ese artículo constitucional.

