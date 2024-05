El último viernes, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la detención preliminar por el plazo de 10 días dictada en contra del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, el abogado Mateo Castañeda y otros tres investigados en el marco del caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

Tras recuperar su libertad, Castañeda dijo sentirse reconformado por la decisión de la sala judicial y remarcó que se hizo justicia. En ese sentido, recalcó que “no era necesario detenerlo para investigarlo”.

“Me siento reconfortado porque la sala hace justicia en una investigación que es muy incipiente y que no era necesario detenerme para investigarme. En este caso, el allanamiento, como en otros casos, se pudo haber hecho para asegurar cualquier elemento que ellos consideren que sea de interés para su investigación, pero definitivamente no era necesario detenernos”, indicó a los medios de comunicación tras abandonar la sede de la Prefectura de Lima.

A su juicio, toda esta situación es un grave atentado al derecho del debido proceso.

“Aquí ha habido una investigación en secreto que sí es arbitraria, porque la ley solo otorga 20 días poner en secreto alguna actuación de la investigación, no de la investigación total. Además, señala la ley que si se requiere ampliar es necesario autorización judicial. Nada de eso ha habido y lo más fundamental es que se me acusa de tratar de desactivar la DIVIAC y, luego, ¿quién me investiga? La propia DIVIAC”, cuestionó.

Analiza tomar acciones legales

En otro momento, el abogado de la presidenta Dina Boluarte advirtió que analizará tomar acciones legales contra los que hablaron en su contra en los últimos días en los que estuvo detenido preliminarmente.

Sin embargo, aclaró que primero se informará sobre todo lo que ocurrió en ese lapso de tiempo.

“Algunas personas se han aprovechado de que yo estaba encerrado e incomunicado sin la posibilidad de responderles. Voy a tomar conocimiento recién porque he estado incomunicado de las frases exactas para poder responder”, puntualizó.

