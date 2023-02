A través de sus redes sociales, el Ministerio Público informó sobre esta noticia y señaló que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación realiza las coordinaciones con autoridades nacionales y extranjeras para la llevar a cabo la extradición.

Al respecto, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, informó que el exmandatario ya ha sido notificado por las autoridades norteamericanas sobre esta decisión.

¿Cuál es el procedimiento de la extradición de Toledo?

Tras la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿cuál será el procedimiento que se seguirá para extraditar a Toledo?

El jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, Alfredo Rebaza, explicó que con la postura asumida por el Gobierno de los Estados Unidos ya concluyó la etapa judicial del proceso de extradición y lo que viene ahora es la coordinación para la entrega del expresidente.

“Con ello significa que ya hay una decisión firme de que esta persona (Alejandro Toledo) sea entregada para que rinda cuentas en el proceso que tiene en el Perú por el delito de colusión y de lavado de activos. Ahora, comienza un trabajo de coordinación entre autoridades peruanas que deben ejecutar esto y también con las autoridades de Estados Unidos”, señaló a RPP.

Añadió que la Fiscalía está a la espera de que las autoridades de Estados Unidos confirmen que Toledo ya se encuentra listo para ser trasladado al Perú. Una vez recibida esta notificación, nuestro país confirmará quienes integrarán la comitiva que iría a recogerlo al aeropuerto para repatriarlo. El grupo sería integrado por representantes de Interpol, funcionarios de la Cancillería, Ministerio Público, entre otros.

El fiscal superior también advirtió que la defensa del exmandatario podría presentar un recurso en su intento de dilatar el proceso de extradición.

Precisamente, la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, advirtió más temprano que fue informada de que Toledo presentará un recurso ante la Corte del distrito Norte de California, en Estados Unidos, para pedir la suspensión del proceso de extradición en su contra.

El documento sería presentado ante la corte que lidera el juez Thomas Hixson, el mismo que ya rechazó varios recursos presentados por Toledo.

Al respecto, Rebaza recalcó que el proceso de extradición del expresidente ya ha superado todas sus etapas en Estados Unidos, con lo cual se espera que sea ejecutable tras las coordinaciones realizadas entre ambos países. De esta manera, descartó que la decisión adoptada por las autoridades norteamericanas sea revertida con este nuevo recurso.

En la misma línea, el exjefe de la Unidad de Extradición de la Procuraduría, Yván Montoya, consideró que dicho recurso indefectiblemente será rechazado.

“El recurso de (Alejandro) Toledo no va a proceder. Me parece que el Departamento de Estado de los Estados Unidos esperará, por un tema de deferencia y respeto, la decisión que emita el juez que analizará ese recurso para poder reanudar las coordinaciones. Después de esto, creo que la disposición será proceder a coordinar la entrega de Toledo”, señaló a Gestión.

El abogado penalista indicó que, lo más probable, es que la presentación de este recurso retrasará en una o, a lo máximo, dos semanas el proceso de repatriación del fundador del extinto partido Perú Posible.

La procuradora ad hoc Silvana Carrión advirtió que Alejandro Toledo presentará un nuevo recurso para suspender su extradición. (Foto: GEC)

¿Toledo puede ser detenido?

Actualmente el expresidente pasa sus días en una vivienda de California, tras salir del penal de Maguire en marzo del 2020, en el contexto de la pandemia del covid-19. Toledo utiliza un grillete electrónico y está sometido a una constante vigilancia para evitar que fugue del país.

Rebaza indicó que una vez que las autoridades norteamericanas notifiquen al expresidente sobre la decisión de extraditarlo al Perú, este podría ser detenido nuevamente para su posterior entrega al Perú.

“Entendemos que le darán la oportunidad a Toledo, al notificarle la decisión de los Estados Unidos de aceptar su extradición, para que él (mismo) se entregue y, obviamente, entendemos que, si él no se entrega, el Estado tendrá que ejecutar su decisión de una detención”, anotó.

En la misma línea, Montoya consideró que si el Perú ya inició las coordinaciones para la repatriación de Toledo, lo más idóneo es que se solicite el levantamiento de la caución que pagó Toledo para abandonar la prisión y se ordene su detención con fines de extradición. Esto aseguraría su entrega a las autoridades peruanas.

Más temprano se conoció que el Gobierno estadounidense presentaría hoy un pedido para revocar la fianza que se le impuso a Toledo para salir del penal de Maguire (California). De esta manera, la corte podría ordenar nuevamente su detención.

“Si la corte resuelve el pedido de revocatoria de la fianza, el señor (Alejandro) Toledo puede ser detenido y puesto a disposición del U.S. Marshals, que es el servicio de policía de Estados Unidos. A través de este órgano se hace la ejecución de entrega al Estado Peruano. Nosotros estimamos que esto tome días”, manifestó la procuradora Carrión.

¿En cuánto tiempo se concretará la extradición de Toledo?

Si bien Toledo presentará un nuevo recurso para suspender el proceso de extradición que pesa en su contra, la justicia norteamericana también debe resolver la apelación de un hábeas corpus que presentó su defensa legal.

Dicho hábeas corpus ya fue rechazado en primera instancia; sin embargo, subió en apelación a otra sala judicial, que tomará una decisión definitiva. La audiencia se realizará el próximo lunes 6 de marzo.

Si se toma en cuenta estos dos recursos pendientes de revisión en Estados Unidos, ¿en cuánto tiempo se concretará la extradición de Toledo al Perú?

Rebaza explicó que no existe un plazo determinado para concretar una extradición; sin embargo, se mostró optimista en que las coordinaciones que se realizarán entre ambos países puedan llevar a acelerar el proceso.

“Esperemos que (el trámite para el traslado) sean semanas y lo decimos con conocimiento de causa. No hay un plazo estricto, no hay un plazo fijo, pero afinando el trabajo y las coordinaciones entre ambos Estados, esperemos que no pase de siete u ocho semanas, esperemos incluso que sea menos”, estimó el fiscal

El expresidente Alejandro Toledo afronta en Perú una orden de 18 meses de prisión preventiva por el caso Interoceánica

Montoya fue un poco más optimista y dijo creer que los plazos no serán tan largos. “(El proceso) podría concretarse en cuatro semanas, o quizás una semana menos. Pero reitero, la Fiscalía está tomando sus precauciones y por eso está colocando como plazo máximo ocho semanas”, añadió.

El penalista recordó que Toledo tiene un pedido de prisión preventiva vigente, por lo que una vez en Perú será recluido en un centro penitenciario. “El expresidente llegaría al inicio del juicio oral (del caso Interoceánica). Aún no se ha convocado, pero con él en el país el Poder Judicial ya podría poner la fecha y hora del inicio del juicio oral”, sostuvo.

En agosto del año 2020, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, pidió 20 años y 6 meses de prisión para el expresidente por el caso de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica. Al exmandatario se le acusa de haber solicitado sobornos por más de US$ 30 millones a la empresa brasileña Odebrecht (hoy Novonor) por esa concesión.

En caso sea sentenciado por este caso, Toledo deberá pagar, de manera solidaria con los demás investigados, una reparación civil que asciende a S/1,800 millones.