La trabajadora que denunció al legislador del Bloque Magisterial, Edgar Tello, rompió su silencio. En una entrevista concedida al programa Punto Final, Marie Silva Uriarte ratificó su acusación y advirtió que viene siendo amenazada por gente allegada al congresista

“Estamos siendo amenazados algunas personas que han salido a decir su verdad. Hay un profesor de apellido Chapuñán que, de manera sistemática, viene haciendo agresión contra mi persona. La semana pasada Sunafil ha ido (al Congreso) y hubo un impedimento por parte de este señor frente a la inspectora”, indicó en entrevista con dicho dominical.

En ese sentido, informó que pedirá garantías para su vida y lamentó que el propio Congreso difundiera su nombre, pese a que había pedido la reserva de no dar a conocer su identidad.

“La institución ha expuesto mi nombre, por eso estoy aquí. Hasta ahora los medios de comunicación han respetado mi identidad porque se los he pedido cuando han ido a buscarme. El viernes iba a pedir mis garantías, pero tuve un percance y terminé en la clínica”, añadió.

Según dijo al dominical, Tello le pedía un monto de dinero de su sueldo; sin embargo, indicó que se negó a acceder al pedido. Al no aceptar la solicitud, contó que fue degradada en su posición de asesora a auxiliar. Agregó que no trabaja en esa plaza.

“Este pedido era del 5% (del sueldo) y luego iba aumentando...de un sueldo (por cada trabajador). A mi se me dijo dos veces y yo dije tajantemente que no. En algún momento, lo decía abiertamente y no solo a mi, a todo el personal, porque tenía muchos gastos”, acotó.

Silva enfatizó que no pertenece al grupo político de Tello (Bloque Magisterial), sino que su puesto original está en el área técnica del Congreso, donde labora desde hace 21 años.

Como se recuerda, a fines de mayo pasado una extrabajadora de su despacho acusó a Tello de haberle exigido dinero para la compra de un proyector valorizado en S/ 4,600, además de ejercer presión para la adquisición de cocinas para ollas comunes.

La exfuncionaria, quien se encuentra con ocho meses de gestación y cuya identidad se mantuvo en reserva hasta esa fecha, relató que el referido legislador la conminó a apoyar con la compra de dicho aparato.

“Yo le dije ¿esto es una broma? (Pero él) me dijo, cómo va a ser una broma. Ahora que estás con el bono no tienes justificación para que puedas apoyarme con este proyector”, relató la excolaboradora al dominical.

Hoy, por la tarde, la comisión de Ética del Congreso, que dirige Karol Paredes, decidirá si abre una indagación al legislador por estos hechos.

Congreso sabía sobre denuncia

En otro momento, la trabajadora reveló que envió tres oficios al Departamento de Recursos Humanos del Parlamento para hacerles conocer su denuncia, así como contó que se reunió con representantes de dicha área; sin embargo, enfatizó que hicieron caso omiso a su queja.

Ante esta situación, les dijo a estos funcionarios que acudiría a la prensa, algo que al final ocurrió.

“En este periodo, no quiero generalizar, pero se ha vuelto una mala práctica parlamentaria. Yo me voy a los hechos, me preocupa, envié tres cartas a Recursos Humanos y no había una respuesta”, cuestionó.

Recordó que en anteriores periodos congresales nunca le pasó una situación similar, por lo que dijo sentirse sorprendida por la poca comprensión de las autoridades del Parlamento.

“El presidente del Congreso dijo que aquellos trabajadores con denuncias tienen las puertas abiertas con él, pero hasta ahora sigo esperando. También hablé con la jefa de recursos humanos, porque esto data del 8 de mayo”, recalcó.

