El abogado del congresista Edgar Tello, David Mujica, consideró que la denuncia formulada contra su cliente por un presunto recorte de sueldo a una de sus trabajadoras obedece a un “tema político”. En ese sentido, cuestionó que esta acusación salga a la luz justo en el momento en el que Tello es voceado para postular a la Mesa Directiva del Parlamento.

“Llama la atención de sobremanera que salga todo esto. Nosotros lo vemos como un tema político porque sale el caso cuando mi patrocinado (Edgar Tello) hasta tiene una propuesta para ser miembro de la Mesa Directiva del Congreso y está postulando. Si van a hacer denuncias apócrifas, al final no tiene ningún sentido”, señaló a RPP.

El abogado indicó que, hasta el momento, no han recibido ninguna notificación sobre la denuncia que hizo la funcionaria del Parlamento. Además, enfatizó que la Fiscalía aún no ha abierto ninguna indagación contra su patrocinado por estos hechos.

“Esclareceremos que nunca le hemos solicitado a los trabajadores ningún tipo de dadiva, donación regalo, etc. Él (Edgar Tello) no ha sido un ‘mocha sueldos’, no es su política”, apuntó.

Respecto a un pedido de donaciones a la embajada de Taipéi, tal como lo denunció la trabajadora de Tello, Mujica lo negó de plano. Además, calificó de grave que un medio de comunicación haya exhibido documentos que supuestamente aún estarían lacrados por la Fiscalía.

“Si fuera verdad que es producto del allanamiento de la Fiscalía, lo ha podido obtener un medio de comunicación. El Ministerio Público debe dar su versión porque han tenido que deslacrar y fotocopiar en el momento, lo cual es gravísimo”, acotó tras reiterar que Tello no ha cometido ninguna infracción.

El pasado domingo una extrabajadora de Tello lo acusó de haberle exigido dinero para la compra de un proyector valorizado en S/ 4,600, además, de ejercer presión para la adquisición de cocinas para las Ollas Comunes.

Según Punto Final, la extrabajadora, con ocho meses de gestación y cuya identidad se mantuvo en reserva, relató que el legislador del Bloque Magisterial la conminó a apoyar con la compra de dicho aparato.

“Yo le dije ¿esto es una broma? (Pero él) me dijo, cómo va a ser una broma. Ahora que estás con el bono no tienes justificación para que puedas apoyarme con este proyector”, relató la excolaboradora al dominical.

Un día después, Tello emitió un comunicado en el que intentó desacreditar la versión de su denunciante. Según dijo, la trabajadora sigue siendo parte de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, de la cual es su presidente, y que se le ha tolerado múltiples faltas laborales internamente.

