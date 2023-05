Una ex trabajadora del parlamentario Edgar Tello (Bloque Magisterial de Concertación Nacional) lo acusó de haberle exigido dinero para la compra de un proyector valorizado en S/ 4,600, además, de ejercer presión para la adquisición de cocinas para ollas comunes.

Según Punto Final, la extrabajadora, con ocho meses de gestación y cuya identidad se mantuvo en reserva, relató que el referido legislador la conminó a apoyar con la compra de dicho aparato.

“Yo le dije ¿esto es una broma? (Pero él) me dijo, cómo va a ser una broma. Ahora que estás con el bono no tienes justificación para que puedas apoyarme con este proyector”, relató la ex colaboradora al dominical Punto Final.

Tello hizo referencia en dicho diálogo al bono de S/ 9,900 aprobado por la Mesa Directiva que se le otorgó a los trabajadores del Congreso en abril.

Según la ex trabajadora, otros dos colaboradores pueden confirmar que todos los que laboran con el legislador en la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, que él preside, tienen pleno conocimiento de la exigencia de dinero para la compra de ollas, cocinas y cucharones para las ollas comunes.

La denunciante mostró chats de WhatsApp en los que se corroboraría que Tello ejercía presión sobre sus trabajadores.

“Vayan coordinando con el fabricante para que entregue cocinas, ollas y otros”

“No podemos ponernos en ese plan de (no entregar las cocinas)”

“Algo no está bien (...) no sé cómo se hace pero (la entrega) sale en abril. No hay compromiso”

Son algunos de los mensajes dados a conocer en la denuncia periodística.

Tras decidir dar a conocer los recortes de sueldos y no aceptar las exigencias de Tello, la ex empleada afirmó que empezó a ser hostigada por parte de los otros trabajadores y su empleador. Asimismo, el parlamentario dispuso que sea degradada de puesto, lo que implicó una reducción de sueldo. “Se me prohibió ir a los servicios higiénicos”, reveló.

El dominical también reveló un documento en el que el legislador solicitó a la embajada de Taipei en Perú una donación por US$ 8,000 para la adquisición de ollas y cocinas, pese a que el artículo 7 del Código de Ética del Congreso señala que los congresistas no pueden recibir donaciones.

Punto Final le preguntó al congresista Edgar Tello por el dinero que solicitó a la embajada de Taipéi y el legislador negó haber realizado la solicitud y dijo que la embajada fue la que le hizo llegar la “ayuda humanitaria”.

Con la denuncia a Tello ya son 9 los parlamentarios acusados de recortar el sueldo de sus trabajadores. Se suma a la lista conformada por Rosío Torres (Alianza para el Progreso), Magaly Ruiz (APP), María Acuña (APP), Katy Ugarte (no agrupado), José Arriola (Acción Popular), Marleny Portero (AP), Heidy Juárez (Podemos Perú) y María Cordero Jon Tay (no agrupada).