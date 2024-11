Esta cumbre empresarial, organizada anualmente por el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE), llega solo dos semanas después de que se realizara el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en la capital, que contó con la participación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el mandatario de China, Xi Jinping, entre otras altas autoridades y delegaciones del exterior.

Si bien el lema de este año es “De la degradación a la reconstrucción de nuestro futuro”, otro es el tema del que se habla hoy en día: el retorno del financiamiento privado a los partidos políticos por parte de las empresas, una medida que busca frenar la influencia de las economías ilegales, como la minería ilegal y el narcotráfico, en la política.

Esto llama poderosamente la atención debido a que cuando estalló el caso Lava Jato en el Perú, en diciembre del 2016, hubo un silencio del empresariado frente al tema. Es más, tampoco hubo ninguna reacción del gremio cuando se prohibieron los aportes de las empresas nacionales, en el año 2018.

Ocho años después, los empresarios no solo han vuelto a colocar el tema en la agenda, sino que también se han mostrado a favor de la norma aprobada en la comisión de Constitución del Congreso, que restituye este financiamiento.

Sin embargo, el dictamen en mención, que aún debe ser ratificado en el Pleno, también ha sido criticado por varios motivos, entre ellos, que permite los aportes “confidenciales” y que exonera a los partidos políticos de responsabilidad penal en caso reciban más financiamiento de lo permitido.

Gestión conversó con cuatro empresarios respecto a lo bueno, lo malo y lo mejorable en la norma. Estas fueron sus respuestas.

“Monto de aportes debe ser en función a las ventas”

El presidente del Directorio de la Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides, respaldó la propuesta, siempre y cuando se realice con toda transparencia.

“Creo que es perverso que no haya aportes privados, deberían haber, pero siempre con toda transparencia, con buena gobernanza”, dijo.

Respecto al monto máximo de aportaciones que podrían hacer las empresas (S/1′030,000), el empresario consideró que es un “monto pequeño”, pero “razonable”. A su juicio, el monto máximo de las contribuciones debería girar en torno a las ventas de las compañías, por ejemplo, planteó que estas no deben superar el 1% de lo que facturaron el año pasado.

“Hay empresas que venden millones de millones de dólares y hay otras que venden S/ 1′000,000. Obviamente, para la empresa que vende S/ 1′000,000 esta cantidad de aportes es demasiado (…) si bien empresas como Alicorp o el Banco de Crédito, que son grandes, pueden aportar más, una pequeña seguramente debería aportar mucho menos”, acotó.

Benavides también se pronunció por los aportes confidenciales. Para el ingeniero, esta es una idea positiva y original, al recordar que hay muchos empresarios que quieren aportar a los partidos, pero no quieren que su nombre se haga público.

“El dinero sí debe ser auditado; o sea, no puede ser dinero del narcotráfico o de la minería ilegal. Eso no se debe permitir, si esa es la forma de ocultar ese dinero, estaría muy mal, pero si es gente cuyos aportes han sido fiscalizados y transparentados, yo creo que estarían bien estos aportes (confidenciales)”, agregó.

El empresario respaldó la propuesta para que los partidos solo reciban una sanción administrativa, y no penal, en caso reciban más aportes de lo permitido. “No puede ser que todo se judicialice, no puede ser que la gente viva pues a salto de mata, la verdad es que creo que en el Perú hemos judicializado demasiado todos los sistemas”, cuestionó.

Finalmente, rechazó que no se haya colocado un candado en el dictamen para prohibir que las empresas con licitaciones en el Estado aporten a partidos, lo que, según dijo, constituye un conflicto de interés.

“Creo que quien trabaja con el Estado no debe participar en las campañas. Ahí sí creo que hay que ser muy firmes, los que tienen un conflicto de intereses no deben de participar”, aseveró.

“Es una necesidad el financiamiento privado de partidos”

Al igual que Benavides, el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Jorge Zapata, se mostró a favor del retorno del financiamiento privado de partidos por parte de las empresas.

“Es una necesidad para el país que haya un financiamiento privado de partidos y de campañas políticas, pero de forma transparente. Esto que había antes tampoco estaba regulado, hoy día va a estar normado, porque todo será bancarizado y todos conocerán de dónde vienen los fondos para los partidos y las campañas, de manera que es muy positivo a nuestro entender”, sostuvo.

Para el ingeniero, el que se plantee elevar el monto máximo de aportación a S/ 1′030,000 “es un buen comienzo”, aunque precisó que lo ideal hubiera sido incrementar aún más dicho tope, al recordar que las campañas políticas hoy en día son muy costosas.

Zapata sí se mostró en contra de los denominados aportes confidenciales. Según dijo, no le encuentra mucho sentido a la propuesta debido a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Banco de la Nación sí sabrán quiénes son los que están aportando.

“De lo que se trata es que el partido no sepa quién le ha donado, pero esa parte no le encuentro mucho sentido porque probablemente el donante va a ir a decirle al partido al cual le donó que contribuyó con su campaña. Entonces, no creo que ganemos mucho por ese lado. Peor aún, si es secreto el nombre del donante, de repente gente que nunca donó nada ahora dice que sí lo hizo. Entonces, esa parte hay que revisarla y ajustarla”, acotó.

El empresario respaldó que las agrupaciones solo reciban una sanción administrativa en caso reciban más aportes de lo estipulado. A su juicio, sería absurdo penalizar estas cosas. “Una buena sanción política al partido parecería algo más coherente”, añadió.

También se mostró a favor de que no se haya colocado algún candado para impedir que las empresas con licitaciones en el Estado puedan aportar a las agrupaciones políticas. “No deberían ponerse ese tipo de límites, lo que sí es importante es la transparencia absoluta. El día que se convoque a una licitación que se sepa que esa empresa aportó a la campaña de tal persona, de tal grupo político”, puntualizó.

“Dependerá de cada persona si quiere aparecer en los aportes”

El director ejecutivo de Comex Perú, Jaime Dupuy, consideró que no tendría por qué haberse restringido ni limitado la contribuciones económicas que hacían las empresas a los partidos políticos por una coyuntura, en relación al caso Lava Jato.

“En forma populista se promovió esta regulación que lo que ha generado es que muchas organizaciones políticas hayan tenido que acudir a las economías ilegales para poder financiarse, por eso estamos en la situación en la que estamos, con muchas autoridades comprometidas con economías ilegales. Definitivamente para las próximas elecciones generales este panorama tiene que cambiar”, señaló.

El empresario justificó la decisión de elevar el monto máximo de aportaciones a S/1′030,000 al advertir que si se coloca un monto que puede resultar insuficiente, las agrupaciones nuevamente tendrán que recurrir a las economías ilegales para financiarse, algo que se quiere evitar.

En lo que respecta a los aportes secretos, Dupuy calificó de positiva la propuesta, al recalcar que estas contribuciones no van a ser totalmente anónimas, ya que todo se canalizará a través del Banco de la Nación, por lo que habrá una trazabilidad.

“Sinceramente, no (le veo nada de malo). Parte un poco de la naturaleza de lo que queremos nosotros, como gremio empresarial, que somos fieles creyentes de las libertades y, al final, dependerá de cada persona decidir si quiere aparecer en los aportes”, sostuvo.

Si bien dijo comprender el temor respecto a que una empresa que licita o es proveedora del Estado aporte a un partido, consideró que no habría nada de malo en que estas compañías brinden aportes económicos a una agrupación política, al recordar que en otros países esto es usual.

“Hay algunas empresas privadas que cometieron delitos y, si se da eso, tendrán que ser sancionadas con rigurosidad, con todo el peso de la ley. En otros países, como Estados Unidos, tú lo tienes claro y ves que tantas empresas financian a partidos y autoridades, pero eso no quiere decir que, posteriormente, cuando esas autoridades entren al Gobierno, las vayan a favorecer indebidamente cometiendo delitos penales. Si lo hacen, se tiene que sancionar y perseguir”, recalcó.

“Las empresas no tienen por qué estar vetadas”

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, consideró que es necesario que los partidos puedan recibir financiamiento privado por parte de las empresas, siempre y cuando hayan reglas claras.

“Las empresas no tienen por qué estar vetadas. No por el hecho de lo que ocurrió hace algunos años (caso Lava Jato), que fue terrible para el país, se quiera estigmatizar a las empresas, porque la mayoría de ellas están construyendo y aportando al país (...) si se genera un procedimiento y una normativa clara, se evita el financiamiento paralelo, que es dañino para el país”, sostuvo.

Si bien evitó pronunciarse por la ampliación del monto máximo de aportaciones que puede hacer una empresa, dijo esperar que dicha medida esté técnicamente fundamentada con base en los montos que realmente se gastan en una campaña electoral.

Respecto a los aportes confidenciales, Amaro consideró que este mecanismo podría ser adecuado, porque finalmente no existiría una relación directa entre el aportante y la agrupación política.

“O sea, el partido recibe fondos del Banco de la Nación sin saber quién se los envía y los usa mediante mecanismos legales. Eso es una especie de secreto tributario, es algo parecido y se implementaría para evitar algún tipo de corrupción. Esto podría liberarnos de los aportes ilegales y sería una alternativa más”, acotó.

El empresario también respaldó la propuesta para que los partidos solo reciban una sanción administrativa en caso reciban más aportes de lo estipulado.

“El delito se da cuando quieras ocultarlo. Por ejemplo, si alguien te deposita S/ 2′000,000 en aportaciones por error o desconocimiento, el partido lo que tiene que hacer es el extorno de esa aportación. Cuando haces transferencias al banco y a veces te equivocas en colocar la cifra, eso no es delito, es solo una equivocación. Aquí es lo mismo”, remarcó.

Finalmente, sostuvo que todas las empresas deberían estar en la libertad de dar aportes a los partidos, así hayan ganado una licitación o brinden un servicio al Estado. Eso sí, remarcó que aquellas compañías que se encuentren en una controversia jurídica o arbitraje deberían quedar al margen.

“Aportes confidenciales van en contra de la transparencia”

El experto en temas electorales, José Villalobos, se mostró en contra del mecanismo de aportes confidenciales, planteado en el dictamen de la comisión de Constitución. Según dijo, se debe apostar por que todo aporte sea transparente y sin ningún ápice de sospecha.

“La justificación es que es mejor que el partido no sepa quién lo está financiando para que, posteriormente, no haya estos favorecimientos en las contrataciones, pero eso va en contra del principio de transparencia y publicidad que debe tener todo financiamiento de partidos, no puede haber anonimatos”, indicó a Gestión.

El abogado también cuestionó que los partidos que reciban más dinero del monto permitido de aportaciones solo tengan una sanción administrativa, más no penal.

“Si solo será una falta administrativa el recibir S/ 10 millones y no declararlos, entonces, todos lo harán. Deben haber sanciones más fuertes por no declarar y por recibir aportes en exceso”, apuntó.

