Tras permanecer más de 100 días en cura de silencio, la presidenta Dina Boluarte ofreció una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno para brindar un balance de su gestión.

Como era de esperarse, los periodistas le preguntaron por el presunto uso irregular del vehículo presidencial conocido como ‘el cofre’ para ayudar a escapar al prófugo líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón.

Al respecto, Boluarte recordó que tiene sendas denuncias e investigaciones, así como aseveró que nunca se ha negado a cumplir con las citaciones que le formulan para declarar; sin embargo, no quiso confirmar si acudirá el próximo martes 29 a la comisión de Fiscalización para responder por estos hechos.

“Respecto a esta invitación de la comisión de Fiscalización, estaremos respondiendo dentro del marco que corresponda contestar”, indicó.

La jefa de Estado recalcó que este tema actualmente está en investigación en el Ministerio Público y se limitó a decir que, una vez que termine las pesquisas, “la prensa será la primera en enterarse de la verdad de los hechos”.

Además, volvió a negar que Cerrón se haya subido al ‘cofre’, tal como se señala en la prensa.

“La única persona que sube a los cinco vehículos denominados ‘cofre’ es la presidenta y no voy a encubrir a ningún prófugo de la justicia, llámese como se llame. Esa es mi verdad frente al Perú. No protejo a ningún prófugo. Mas bien, quienes lo estén por ahí escondiendo, que lo entreguen, porque serán cómplices y deberán responder a la justicia”, sostuvo.

No responde qué hacia el ‘cofre’ en condominio donde habría estado Cerrón

A fines de febrero pasado, Punto Final difundió las imágenes del vehículo conocido como ‘cofre’ cerca del condominio Mikonos (Asia), lugar en donde se realizó un operativo para ubicar y capturar a Cerrón, quien presuntamente se habría refugiado en una de las viviendas.

Al ser consultado por un periodista respecto a quién visitaba en dicho lugar, para así descartar que dicho vehículo haya sido usado para ayudar a escapar a Cerrón, la mandataria evitó responderle al considerar que dicha interrogante “invade el espacio personal y familiar”.

“Creo que nadie está obligado a decir con quienes se reúnen más aún cuando se trata de seguridad de la familia (...) con más razón siendo la presidenta. Hay un marco de seguridad que la ley así lo establece”, indicó.

No obstante, Boluarte negó que el ‘cofre’ haya regresado vacío y sin escolta al día siguiente a Palacio de Gobierno, tal como denunció Punto Final.

“Es falso que el ‘cofre’ haya regresado vacío. Siempre hay un cambio de turno y dije al inicio que la presidenta usa cinco vehículos. Efectivamente, fui en uno y me recogieron en otro con toda mi escolta, vehículos y motorizados, absolutamente con todos. Esta presidenta no sabe mentir, siempre dice la verdad, no tengo rabo de paja”, aseveró.

“Cambio de ministro de un día para otro genera desestabilización”

En otro momento, Boluarte restó importancia a las últimas encuestas que revelaron que su aprobación sigue en caída. Según dijo, el “cariño” de la gente le demuestra lo contrario.

“La desaprobación me preocuparía si fuera de la mano con el crecimiento económico y otras cifras. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo diariamente en todo el territorio nacional y el cariño con el que somos recibidos nos demuestra los contrario a lo que dicen los números de las encuestadoras”, apuntó.

Al ser consultada por si removerá al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, de su cargo ante el incremento de la inseguridad ciudadana, la mandataria enfatizó que asumir un ministerio no es como aceptar un trabajo meramente administrativo, sino que es mucho más complejo.

En ese sentido, consideró que se debe dar tiempo a los ministros y funcionarios para que puedan demostrar los resultados, así como advirtió que el cambio de ministros de un día para otro genera desestabilización.

“En el trabajo que está haciendo el Mininter y la PNP las cifras hablan por cuenta propia, sobre todo, de cuántos capturados y bandas desarticuladas, de cuántas organizaciones criminales desactivadas, ahí están los resultados. Tenemos que dar la oportunidad a los ministros para que presenten seguramente mayores resultados. El cambio de ministros de un día para otro o a cada rato genera desestabilización en lo que es la gestión publica”, acotó.

Finalmente, reiteró que viene gobernando con “las manos limpias” y aseguró que no tiene ninguna investigación por actos de corrupción, sino “aquellas cosas que han inventado y las han puesto en la prensa”.

“Al parecer el Ministerio Público se ha convertido en mesa de partes de la prensa, de alguna prensa, y generan carpetas fiscales, y como todo ciudadana voy a acudir a las diligencias que se me notifiquen y van a ver que, a lo largo del tiempo, todas ellas se van a archivar porque no tienen ni pies ni cabezas”, dijo.

