La inseguridad ciudadana sigue en aumento en el país. Ayer, se registró el asesinato del profesor Julio César Pacheco en la puerta del colegio Julio C. Tello (Ate Vitarte) en plena salida de los alumnos, quienes corrieron despavoridos ante este suceso. Según primeras investigaciones, el crimen habría sido perpetrado por presuntos sicarios que, con engaños, lo hicieron salir de su aula para cometer el delito.

Al respecto, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, lamentó la muerte de este docente; sin embargo, aseveró que esto “no significa que no se tengan resultados” tras la declaratoria de estados de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao.

A su salida de la comisión de Defensa del Congreso, el titular del Interior recalcó que este crimen no puede opacar los resultados que está dejando los estados de emergencia dictados por el Ejecutivo.

“No podemos decir que por un hecho que ha sucedido ahora no existen más resultados. Definitivamente hay que investigarlo, porque ha sucedido dentro de un estado de emergencia, pero eso no significa en lo absoluto que no estemos teniendo ningún tipo de resultados”, acotó.

Según dijo, durante el fin de semana se ha logrado detener a más de 1,000 personas y se ha desarticulado tres organizaciones criminales, como parte de los operativos que realiza la Policía en el marco de esta medida.

Tras conocerse este hecho lamentable, el ministro de Educación, Morgan Quero, quien se acercó al colegio Julio C. Tello, anunció que se suspenderán las clases por tres días en este recinto para que la PNP inicie las investigaciones correspondientes. Añadió que desde su sector se les brindará a los alumnos apoyo psicológico.

“No trabajo para ser popular”

En la víspera, Santiváñez se mostró indiferente a los resultados de las encuestas de opinión y dijo que trabaja para dar seguridad a la población, más no para ser “popular”.

En ese sentido, volvió a cuestionar el rol de los medios de comunicación al señalar que no quieren difundir los logros del sector que dirige.

“Es más importante decir que el ministro tiene tanta desaprobación antes que decir que hubo un búnker que fue intervenido con más de 84 personas, bueno pues, este ministro no trabaja para ser popular, trabaja para dar seguridad”, apuntó.

De acuerdo al último sondeo de Datum Internacional, el ministro del Interior es rechazado por el 76 % de la ciudadanía, mientras que en Lima, Callao y las regiones del sur su desaprobación llega al 81%.

