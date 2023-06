La semana pasada Cuarto Poder difundió unos audios en los que se escucha a Alberto Nieves Vela, hermano de Óscar Nieves (asesor en las sombras de la presidenta Dina Boluarte), hablar sobre el accionar de su familiar en Palacio de Gobierno.

En la grabación se le escucha decir que Alberto Nieves no solo habría designado al expremier Pedro Angulo y otros tres ministros, sino también que este habría estado al tanto del golpe de Estado que perpetró el expresidente Pedro Castillo.

Sin embargo, Alberto Nieves habría dicho más y cosas e implicado a nuevos personajes, entre ellos, el congresista Guillermo Bermejo.

En un nuevo audio difundido por Cuarto Poder, Nieves reveló haber sido testigo de todas las movidas previas a las protestas que estallaron en diciembre contra Boluarte y acusa directamente al equipo de Bermejo.

“La marcha está moviendo otra gente, hermano. Mira, escúchame una cosa. Hay una gente, una gente, un huevón que se llama Lenin ahí, en el bloque de Bermejo”, señala Nieves.

Bermejo fue elegido congresista por Perú Libre, a los meses renunció, y formó su propia bancada con otros congresistas que siguieron fieles al presidente Pedro Castillo. Tras el autogolpe, Bermejo hizo público su desacuerdo, pero sí que apoyó al vacado Castillo con sus primeras visitas una vez llevado a DIROES. Cercanos a Bermejo también son los abogados Ronal Atencio y Raúl Noblecilla, primeros defensores legales del exmandatario.

“Ese huevón, ese cojudo ha trabajado conmigo. Mi pata es. Ese conchasumadre ha sacado billete de adentro, huevón. Ha traído billete (...) la vez pasada me llamó. Ese día, no más que hubo el golpe, me llama: compadre, métete al grupo de Bermejo. Almorzamos y me dice: conchesumadre, vamos a repartir plata, huevón. Plata, puta, estás ganado, conchatumadre. Dame a mí pues, huevón, para comprar mi camiseta o marchar. No, no, a la firme, me dijo: huevón, esta vaina no vamos a perder. El poder no lo vamos a perder”, añade Nieves en el audio.

Lenin Romero Casavilca en efecto trabaja en el Congreso, lugar donde conoció a Alberto Nieves Vela el 2021.

“Lenin es un huevón así, calladito, medio huevón, pero así que ha caminado con Bermejo desde la época que ha sido Bermejo estudiante. (...) antes de que pase esta huevada estos conchesumadre les han dado a toditos esos celulares chiquitos, esos chanchitos con chip nuevo, con chip les han dado, con chip que ya estaba registrado”, acotó.

Nieves también revela que Bermejo y su asesor repartieron 90 celulares para coordinar las protestas contra Boluarte, tras el golpe de Castillo.

“Yo tengo uno de ellos, me han dado a mí uno, yo le pedí: compadre, dame el celular, pe. Toma, compadre, me dice, es para coordinar a la hora que el presidente cierre el Congreso. Ahí, concha de su madre, vamos a reventar con todo. Ellos han estado invirtiendo. Estos conchasumadre han estado previendo lo que iba a pasar, hermano (...) es asesor de la bancada de Bermejo, ese conchasumadre está trabajando toda la vaina ahí. Él es el que está moviendo toda la ficha, metiendo el billete”, acotó.

Lo que Nieves cuenta en el audio es delicado. De ser cierto, significaría que la decisión de Pedro Castillo también estaba coordinada desde el Legislativo.

Niegan entrega de celulares

Consultado por Cuarto Poder, Bermejo dijo no recordar a Nieves en la campaña. “No lo recuerdo, tanta gente en la campaña, imagina, sería imposible”, dijo.

Respecto a su asesor Lenin Romero, el legislador indicó que “todos los que trabajan en mi oficina nos conocemos mínimo 16 años, son de mi absoluta confianza y jamás cometería esa barrabasada de coger dinero para comprar celulares y esas cosas”.

El legislador reconoce que cuando Castillo estuvo en el poder, fue parte de las manifestaciones sociales, pero pacíficas. Asegura que en el 7 de diciembre pasado él estuvo en Ica por temas de salud de su esposa, desde donde incluso fue vigilado por policías encubiertos.

“Han mandado a inteligencia a seguirme poniendo en peligro mi vida, la de mi esposa, de mi hijo, eso no voy a perdonar Dina Boluarte. Con ese nivel seguimiento yo voy a estar organizando, comprando celulares (...) son miles los que marcharon. No tiene sustento, nadie de mi despacho ni mi partido ha estado en esto”, enfatizó.

Por su parte, Romero dijo no recordar que Nieves haya trabajado en la campaña, pero recalcó que sí lo conoce por su labor en la bancada de Perú Libre. “Eso fue en el 2021″, dijo.

El asesor confirma que Alberto Nieves era un personaje cercano a Perú Libre en el Congreso, y por lo tanto muy enterado de lo que pasaba en los predios de las bancadas oficialistas.

“Él decía que era asesor, analista político, esa era la función que hacía”, acotó.

Al ser consultado sí entregó celulares para coordinar las protestas, enfatizó que es una mentira lo que está diciendo. “Está exagerando, está mintiendo y tomaré acciones porque perjudica mi imagen. Lo que dice el señor es una exageración y una mentira”, aseveró.

¿Trabajó o no trabajó en el Congreso?

En el juego de mentiras o verdades alrededor de Alberto Nieves Vela, hay otro factor clave. El Congreso ha negado a Cuarto Poder, a través de carta oficial, que Alberto Nieves haya trabajado ahí, y solo reconoce la presencia de su hermana Gladys Nieves Vela como asesora del congresista Elías Varas, quien fue elegido por Perú Libre y hoy pertenece a la bancada Perú Bicentenario.

Sin embargo, Lenin Romero recuerda bien a Alberto Nieves en las oficinas del Legislativo.

“Cada asesor tiene su función. Él paraba en el primer piso, yo en el quinto”, aseguró.

El registro del buscador de visitas del portal La Encerrona registra todos los ingresos de Nieves al Parlamento desde que se inició el gobierno de Castillo. Va directo a la bancada de Perú Libre, en horarios que más que visitas parecen horarios de oficina. Tiene entradas desde las 8:00 a.m. con salidas a las 5:00 o 6:00 p.m., e incluso de noche.

Un audio revelador y delicado. Muchos intentan negar lo dicho por Alberto Nieves, pero su cercanía al poder desde que Pedro Castillo llegó a Palacio de Gobierno lo colocan como un personaje que parece conocer muchas de las hasta ahora desconocidas piezas del intrincado engranaje del poder en los últimos años.

