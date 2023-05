El pasado viernes, el semanario “Hildebrandt en sus Trece” dio cuenta de la presencia del abogado Óscar Nieves en el entorno de la presidenta, Dina Boluarte. Este personaje, quien está implicado en dos casos judiciales como los ‘Gánsters de la Política’ y en el ‘Huanucazo’, habría visitado clandestinamente a la mandataria y sin registrarse en el libro de visitas de Palacio.

Pero la influencia de Nieves en el Gobierno no habría quedado ahí. Ayer Cuarto Poder presentó unos audios en los que se escucha a Alberto Nieves Vela, hermano de Óscar Nieves, hablar sobre el verdadero rol que tendría el abogado en el Ejecutivo. Según dijo, Óscar Nieves habría impuesto al expremier Pedro Angulo en el cargo, así como habría designado a otros tres ministros.

Al respecto, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Julio Demartini, aclaró que Nieves no es ningún funcionario público y que si este sujeto cuenta con denuncias, tendrá que responder ante la justicia; no obstante, consideró que ese factor no lo imposibilita a que se pueda reunir con otros funcionarios.

“Como toda persona, se tiene que poner a derecho si tiene alguna denuncia, pero (eso) no invalida que pueda reunirse con cualquier funcionario público en ejercicio de su profesión de abogado. No es funcionario público, ni tiene cargo o responsabilidad en el Gobierno”, remarcó a Canal N.

Demartini dijo desconocer qué tipo de asesorías brinda Nieves a Boluarte; no obstante, señaló que cualquier cosa que haga será en el marco del ejercicio de su profesión de abogado.

“Entiendo que (Óscar Nieves) es un abogado que maneja ciertos temas profesionales. Me imagino que en ese rubro le podrá haber hecho (a Boluarte) un comentario, una información”, acotó.

LEA TAMBIÉN: Denuncian que Boluarte se habría reunido con hermano de proveedor del Estado

Niega uso de recursos del MIDIS para formar un partido

En otro momento, el ministro negó que desde su sector se esté utilizando recursos para la formación de algún partido político. Esto, al ser consultado por la denuncia que involucra a prefectos y funcionarios del MIDIS en actividades del partido político en formación Ciudadanos por el Perú, que impulsa Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta.

“De manera categórica, no hay ningún recurso público que desde el MIDIS se pueda estar destinando para el ejercicio abierto de cualquier ciudadano en su tiempo regular, poder hacer el ejercicio de asociación”, enfatizó tras precisar que Nicanor Boluarte no es funcionario ni servidor político.

El ministro consideró que cualquier persona, así sea prefecto o funcionario, tienen derecho a asociarse o expresarse políticamente a través de un partido “mientras no lo hagan en el marco de sus deberes y su trabajo”.

“El MIDIS no utiliza ningún recurso, si fuera así yo mismo exhorto a la población a que lo denuncie porque vamos a ser muy severos en sancionarlo”, sostuvo.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aun no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí