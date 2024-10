La coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), Marita Barreto, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que Willax TV denunciara que la fiscal habría proporcionado información reservada del legislador Guillermo Bermejo al periodista Carlos Paredes en el marco de una investigación.

El abogado del legislador del Bloque Democrático Popular, Ronald Atencio, presentó una denuncia penal en su contra por los presuntos delitos de revelación indebida de identidad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

En el documento, el defensor de Bermejo pide que Barreto sea suspendida en su cargo y demandó que se allanen la oficina de la fiscal y su domicilio. A su vez, pidió que se incauten su laptop y/o cualquier otro equipo tecnológico y se tome su declaración y la de Paredes.

“Solicito se emita la disposición de iniciar diligencias preliminares y se logre determinar la posible responsabilidad penal”, se lee en el texto, al que accedió RPP.

El último domingo, Paredes aseguró en Willax TV que el pasado 1 de septiembre del 2023, Barreto lo habría citado para encontrarse en un parque con la finalidad de proporcionarle información reservada sobre una investigación relacionada a Bermejo.

Para respaldar su declaración, presentó dos audios en los que, supuestamente, se escucha a la fiscal entregándole la información, pidiéndole que no revelara la identidad de los “colaboradores” ni mostrara los documentos.

Paredes destacó que la información fue entregada en un USB y que la grabación completa tendría una duración de 18 minutos.

LEA TAMBIÉN: Fiscal Marita Barreto busca ascender a fiscal adjunta suprema y podría dejar Eficcop

Pide peritaje a audios

En respuesta, Barreto desmintió haber proporcionado información reservada de Bermejo a Paredes en el marco de una investigación, tal como sostiene Willax TV.

La fiscal consideró que los audios difundidos por el periodista habrían sido editados “intencionalmente”, por lo que pidió que sean sometidos a una pericia para demostrar su manipulación.

Si bien reconoció haberse reunido con el periodista en dos o tres oportunidades, precisó que fue él quien buscó el acercamiento. Insistió en que nunca filtró información a nadie.

“Lo que reconozco es que el señor me ha ido a buscar dos o tres veces a la oficina, saludándome primero y luego hablándome de su papá, y en esa reunión él me trae este libro enviado por su padre (...) este fue el pretexto, ahora yo lo veo así, para acercarse a mí, no sé con qué intenciones, porque el haberme grabado y que diga que yo soy su informante es peligrosísimo”, cuestionó tras precisar que no es informante de nadie y que tampoco filtró ninguna información.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.