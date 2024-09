Marita Barreto, fiscal superior provisional y coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), desmintió haber proporcionado información reservada al congresista Guillermo Bermejo (JP-VP) en el marco de una investigación. Además, rechazó las críticas relacionadas con sus estudios académicos.

En relación con el reportaje emitido en un programa dominical, Marita Barreto negó las acusaciones formuladas por el director del espacio periodístico, Carlos Paredes, quien la denunció ante la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público por supuestamente haber filtrado información reservada sobre una investigación al congresista Bermejo. No obstante, Barreto admitió haberse reunido con el periodista en dos o tres ocasiones.

“Yo al señor Carlos Paredes nunca le entregué nada, él tiene que demostrar y le pido, por favor, que entregue todo lo que dice que puede probar, (ya que) siempre amenaza”, señaló la magistrada.

Asimismo, sostuvo que lo difundido por el dominical en el canal Willax “es una información sesgada, parcializada” y falsa “desde todo punto de vista”.

“Durante varios meses vengo siendo perseguida, insanamente diría yo, por hechos que no tienen nada que ver con la función. Se ha tocado mi honor, se ha tocado mi reputación, fácilmente se endilga hechos totalmente ajenos a la verdad y que no tienen que ver nada con mi condición de funcionario público”, afirmó.

Agregó también que se encuentra colaborando con lo solicitado por las autoridades a cargo del caso.

Marita Barreto responde ante acusaciones sobre presunta entrega de material confidencial. Foto: gob.pe

¿Qué pasó con la fiscal Marita Barreto?

Según Carlos Paredes afirmó que el 1 de septiembre de 2023, Marita Barreto lo citó para encontrarse en un parque para proporcionarle información reservada sobre una investigación relacionada con el congresista Guillermo Bermejo. Para respaldar su declaración, presentó dos audios en los que, supuestamente, se escucha a la fiscal entregándole la información, pidiéndole que no revelara la identidad de los “colaboradores” ni mostrara los documentos.

Paredes destacó que la información fue entregada en un USB y que la grabación completa tendría una duración de 18 minutos.

En esa línea, Barreto consideró que los audios difundidos por el periodista fueron editados “intencionalmente”, y señaló que deben ser sometidos a una pericia.

“Yo sí veo que ese audio ha sido editado, que se tiene que hacer una pericia. Espero que el señor presente la fuente original de esas grabaciones que me ha hecho indebidamente, porque él se presenta conmigo con otro afán, de colaboración con las investigaciones, de brindar información. Es más, nos dijo que había hecho una investigación frondosa y que conocía mucho un caso que está investigándose en Eficcop, y que había escrito inclusive un libro (…). Lo que está haciendo hoy, para mí, es inmoral, por decir lo menos”, indicó.

Barreto indicó que hasta la fecha tiene 5 o 6 procesos disciplinarios en su contra en la ANC, a raíz de reportajes emitidos por el canal donde labora el periodista. Por ello, consideró que hay “un acto de venganza”.

“Nunca lo he visto en mi vida, no lo conozco, no sé quién es, no sé qué ideología política pregona, no lo conozco, no sé”, anotó.

