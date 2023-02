En el marco de la ronda de diálogo con los representantes de los partidos políticos, la presidenta Dina Boluarte se reunió en Palacio de Gobierno con los dirigentes de Avanza País y el congresista Alejandro Cavero.

A su salida, el presidente de dicha agrupación, Aldo Borrero, anunció que le propuso a Boluarte una amnistía para los policías y militares en el marco de las protestas en Lima y al interior del país, que ha dejado como saldo más de 50 muertos y 800 heridos.

“Como lo dijimos desde el principio una de las principales preocupaciones para nosotros es la Policía y los militares, ante los hechos y actos que han sucedido (protestas), porque nosotros creemos que, de todas maneras, debemos tener mecanismos de defensa para ellos, sin importar el rango. Incluso, nosotros propusimos a la presidenta que otorgue una amnistía para policías y militares en todo este tiempo que ha habido manifestaciones”, señaló.

El dirigente consideró que es el momento de poner en agenda este tema, a fin de evitar darles la espalda a los policías y militares que en este momento están controlando las protestas, que se han tornado violentas en algunas regiones, como Puno o Apurímac.

“Sabemos que, posteriormente, ellos pueden tener persecuciones judiciales, lo que nosotros no queremos. Queremos darles la seguridad de que ellos van a poder continuar teniendo una carrera ejemplar como la han tenido hasta el momento”, enfatizó tras precisar que, es el momento de defender a la Policía y las Fuerzas Armadas.

Critica informe

Amnistía Internacional presentó ayer un informe detallado sobre las protestas en el Perú. En el documento advierten 46 casos de violación a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza

Al respecto, el congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, aclaró que la investigación de todos estos casos lo hace el Ministerio Público, y no una ONG del extranjero, en relación a Amnistía Internacional.

“No sé a quien representa esta ONG extranjera que, para mi, no tiene ninguna legitimidad y cuyas investigaciones están absolutamente segadas. No les interesa en absoluto que haya habido policías quemados vivos, como el policía de Puno. Ahí no se han preocupado por los derechos humanos de la Policía. Hacen una investigación sesgada y parcializada”, cuestionó tras precisar que lo que diga Amnistía Internacional “me tiene sin cuidado”.

Respecto al adelanto de elecciones, Cavero dijo que es bien difícil que haya un consenso en el Pleno para aprobar la propuesta. En ese sentido, consideró que lo mejor sería verlo posteriormente. “Mi impresión es que eso, en este momento, es muy complicado. Por eso he dicho que necesitamos volver a una ronda de conversaciones en lugar de tratar de forzar un debate”, apuntó.

Finalmente, insistió que el recorte del mandato presidencial y congresal debe venir con reformas. “Las reformas no son excusas”, alegó.

