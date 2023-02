A tres días de que culmine la actual legislatura, que ha sido ampliada hasta en tres oportunidades, en el Congreso siguen sin ponerse de acuerdo para aprobar un adelanto de elecciones. En esta ocasión el entrampamiento no viene del sector de izquierda, sino de las propias bancadas de derecha y centro.

Si bien en un inicio la vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano, reconoció que hasta ahora no se ha logrado un consenso en el Pleno para sacar adelante la propuesta, dijo tener esperanza de que hasta el viernes se apruebe el referido proyecto de ley.

“Todo esfuerzo que se puedan hacer por el bien del país está siempre dentro de un nivel de esperanza. Yo todavía no la pierdo, todavía hay días que podemos entrar. Invoco a esa reflexión e invoco a seguir pensando en lo que está ocurriendo en el país”, dijo a RPP.

La legisladora de Fuerza Popular cuestionó la postura de algunas bancadas de derecha, que se resisten a aprobar un adelanto de elecciones si es que antes no se realizan reformas políticas y electorales. También arremetió contra Perú Libre y otros grupos de izquierda por insistir con el tema de la Asamblea Constituyente.

“Cómo puedo poner como pretexto primero reformas para después irme. Eso ya se convierte en un pretexto (...) tenemos dos pretextos y puntos imposibles de tratar como para aprobar la propuesta”, criticó tras precisar que Fuerza Popular se mantiene firme en su postura de adelantar las elecciones este año.

Para la próxima legislatura

Por su parte, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, consideró que lo ideal es que el adelanto de elecciones se aborde recién en la próxima legislatura, ante la falta de consenso.

“Como secretario de la comisión de Constitución tuve la posibilidad de conversar con todos los grupos políticos, tuvimos cuatro sesiones en el Pleno, tres dictámenes que no fueron aceptados y, por tanto, sí creo que este tema, por lo menos, debe esperar hasta la próxima legislatura. Creo que este tema debe descansar un tiempo como para poder encontrar ese punto medio”, dijo a la prensa.

Cavero reconoció que hay diversas posturas: desde los que se quieren quedar hasta el 2026 hasta los que se quieren ir mañana mismo y los que buscar adelantar los comicios al 2024, pero con reformas. “En este momento, al haber tenido tantas sesiones, me parece que no es posible encontrar un consenso (...) en este momento, seguir insistiendo con ese tema solamente va a lograr que lo vuelvan a rechazar”, aseveró.

Finalmente, indicó que, hasta el momento, su bancada aún no tomado un acuerdo respecto a si firmará o no el acta para debatir el adelanto de elecciones hasta antes del viernes. “Tomar una decisión de esa forma, y apresurada, no me parece responsable en este momento”, dijo.