La segunda vicepresidenta del Congreso Silvia Monteza, consideró que es claro que en el Parlamento no hay consenso para que haya adelanto de elecciones , por lo que se deben ver ya otros temas importantes que se han dejado de lado por atender a este planteamiento.

“Como no hay consensos, no nos hemos puesto de acuerdo, no tenemos nada, no podemos seguir perdiendo el tiempo sabiendo que tenemos muchos proyectos por aprobar, entonces tenemos facultades por aprobar que nos ha pedido el Ejecutivo en cuestiones económicas, entonces el Perú necesita reactivarse económicamente. Ya es algo irresponsable seguir machacando en algo que no podemos ponernos de acuerdo”, apuntó, en RPP.

Cuestionó que haya bancadas que condicionen el adelanto de elecciones siempre y cuando haya una Asamblea Constituyente.

Sin embargo, no cerró la posibilidad de que se pueda reabrir el debate pero sería ya en marzo, en la nueva legislatura.

“¿El adelanto de elecciones nos va a llevar a una reactivación económica? Yo exhorto a la presidenta de la República porque si renuncia el adelanto de elecciones se da en un plazo corto, de seis meses, entonces yo exhorto a la presidenta de la República a que vayamos con ella a una mesa de diálogo y recojamos la problemática del Perú”, añadió.

“El Congreso tiene que avanzar porque ahorita no hay consenso. Hay que ser sinceros, no hay consenso, entonces ya no distraigámonos más, hay que avanzar hasta que poco a poco podamos ir conversando con las bancadas y ponernos de acuerdo. Yo creo que acá (la estrategia) es el diálogo”, acotó.

